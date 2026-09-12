От первого склона – к олимпийской вершине

Всякий раз, когда на зимних Играх вспыхивает олимпийский огонь, взгляд болельщика невольно прикован к секундомеру. На заснеженных склонах сотые доли секунды решают судьбу триумфа, а имена победителей мгновенно превращаются в легенды. Но за парадным блеском медалей слишком часто теряется простая истина: путь на вершину пьедестала никогда не начинается на сложнейших трассах Кубка мира. Он берет начало на пологом, залитом солнцем склоне, где пятилетний ребенок делает свой самый первый, еще неуверенный шаг на лыжах.

Природа одарила Казахстан щедро и разнообразно. Величественные пики Заилийского Алатау, горы Алтая, богатые возможности для зимнего отдыха и спортивные традиции отечественной школы – у нас есть многое, чтобы развивать зимние дисциплины. Достаточно вспомнить исторический Шымбулак, чьи склоны Талгарского перевала воспитали не одно поколение виртуозов скорости, или трассы Ак-Булака и Алтая. Наша горнолыжная география богата, а в скором времени на этой карте появится еще одна масштабная точка притяжения — проект Almaty SuperSki, призванный дополнить существующую инфраструктуру и придать развитию зимнего спорта новый размах.

История отечественного спорта доказывает наш потенциал с неоспоримой наглядностью. Незабываемые дни зимней Азиады 2011 года в Алматы стали настоящим бенефисом казахстанских горнолыжников: Игорь Закурдаев завоевал золото в супергиганте, серебро в скоростном спуске и бронзу в суперкомбинации, а Дмитрий Кошкин поднялся на высшую ступень пьедестала в скоростном спуске.

Традиция жива и сегодня. На международных стартах защищают честь страны Александ­ра Троицкая и Захар Кучин, который в 2025 году выиграл чемпионат Казахстана сразу в слаломе, гигантском слаломе и супергиганте, а на Азиатских зимних играх в Ябули занял 11-е место в слаломе. За лидерами уже формируется следующая группа: Данил Сысоев, Алексей Кулаков, Владислав Ким и другие молодые казахстанские горнолыжники. Именно наличие такой спортивной глубины говорит о главном – школе есть из кого растить следующее поколение.

Конечно же, стоит отметить Александру Скороходову – одну из наиболее заметных молодых представительниц казахстанского горнолыжного спорта. В январе 2026 года она выиграла юниорский турнир FIS в гигантском слаломе, затем победила на международном старте FIS в слаломе в Италии, а несколько дней спустя стала серебряным призером Открытого чемпионата Италии в той же дисциплине. В феврале Скороходова дебютировала на Олимпийских играх-2026, где выступила в супергиганте, слаломе и гигантском слаломе.

Отдельная страница – казахстанский фристайл, родственная, но самостоятельная дисциплина лыжного спорта: олимпийская бронза Юлии Галышевой в Пхенчхане-2018, серебро Дмитрия Рейхерда в общем зачете Кубка мира по могулу и стремительный взлет Анастасии Городько. В 2025 году Городько завоевала бронзовые медали на чемпионате мира в параллельном могуле и на этапе Кубка мира в Алматы.

Талантливые атлеты у нас есть. Тренерский корпус с накопленным багажом знаний тоже есть. Но почему при столь богатом потенциале каждый новый чемпион воспринимается как счастливое исключение, пробившееся вопреки статистике? Ответ очевиден: спорту высших достижений не хватает широкого фундамента.

Возможности существующей инфраструктуры объективно ограничены, особенно в периоды высокого спроса. Нельзя рассчитывать на постоянный приток талантов, если горнолыжный спорт остается для многих эпизодическим занятием или недос­тупным удовольствием. Чемпиона невозможно разглядеть среди тех, кто ни разу в жизни не имел шанса застегнуть крепления ботинок. Чтобы на свет появился олимпийский медалист, через детские подъемники должны пройти десятки и сотни тысяч мальчишек и девчонок.

Именно поэтому развитие нового горного кластера Almaty SuperSki – это не просто шаг в развитии туризма или очередная стройка подъемников. С точки зрения спортивной стратегии проект способен снять один из главных барьеров, годами сдерживавших развитие зимних дисциплин, – недостаток доступных возможностей для массового катания. Десятки километров новых трасс, значительная часть которых ориентирована на детей и начинающих, могут стать стартовой площадкой для будущих спортсменов.

Массовость не насаждается циркулярами. Она возникает тогда, когда спорт становится дос­тупным. Когда казахстанскому школьнику не нужно преодолевать серьезные организационные и финансовые барьеры. И здесь кластерная модель Almaty SuperSki способна стать катализатором всей системы: от доступных прокатных центров и учебных зон до проведения соревнований. Новая инфраструктура расширит возможности для детских секций, тренировок и спортивных стартов.

Горы дарованы Казахстану природой. Но лишь масштабная инфраструктура способна превратить этот ресурс в широкую возможность для людей. Дать ребенку лыжи, открыть перед ним безопасный белый склон и позволить ощутить восторг скорости – именно так, шаг за шагом, закладывается фун­дамент будущих побед. Возможно, среди тех, кто сегодня впервые осторожно спускается с детского склона, уже есть будущий чемпион. Главное – дать ему возможность сделать этот первый шаг.