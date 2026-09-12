Творчество дарит надежду

Светлана Сальникова (на снимке), художник, преподаватель, ведущая мастер-классов, убеждена: творец не должен работать в стол. Искусству нужна жизнь, а жизни нужно искусство, которое видят люди. Именно поэтому она стала одним из организаторов выставки-ярмарки ArtSulu, где молодые авторы могут заявить о себе, а посетители – приобрести понравившиеся работы.

– Молодость здесь опреде­ляется не возрастом по паспорту, а творческим путем, – поясняет Светлана. – Это возможность выйти из тени и показать миру то, что создаешь.

Организаторы подчеркивают, что подобных мероприятий в городе очень не хватает. Два года назад Светлана специально ездила на ежегодную ярмарку в Москву, где участвуют художники со всей России и стран СНГ, чтобы перенять опыт. Теперь такой формат появился и в Семее.

Главная особенность выставки – благотворительная миссия. Все средства, вырученные с продажи картин, будут перечислены для помощи ребенку с тяжелым редким диагнозом, которому предстоит дорогостоящее лечение за рубежом.

Организаторы сделали все, чтобы мероприятие было интересно каждому. Программа рассчитана и на взрослых, и на юных зрителей. Пока родители участвовали в творческой викторине, дети осваивали пластилиновое рисование на мастер-классе. Во время арт-перформанса можно было увидеть, как рождаются картины в реальном времени, а затем каждый мог внести свой вклад в создание большого полотна.

Так творчество смогло объединить людей ради благой цели, а искусство подарить надежду.