Токаев выразил признательность Жапарову за справедливые результаты ВИК

«Данный успех стал убедительным подтверждением сильного характера, подлинного величия духа и неоспоримой воли к победе нашего народа. Несомненно, важнейшая миссия спорта – это воспитание взаимного уважения и поддержки, а также укрепление дружбы между народами. Это грандиозное спортивное событие было организовано на высоком уровне, а его результаты были справедливыми. В этой связи хочу выразить признательность Президенту Кыргызской Республики», – обратился Глава государства.