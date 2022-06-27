Быстрое питание всегда приводит к негативным последствиям в организме – врач-гастроэнтеролог

Здоровые дети – богатство страны

Сбалансированное и рациональное питание детей с раннего возраста – залог здоровья целого поколения и будущей нации, считает ветеран педиатрии, детский гастроэнтеролог, врач высшей категории Олег Мустафин.

Свой профессиональный путь выпускник Алматинского государственного медицинского института начал с должности педиатра в городской клинической больнице № 1 Алматы в 1974 году. Через два года Олега Уркеновича пригласили на работу в Научный центр педиатрии и детской хирургии, где он трудится более сорока лет. С первых дней он работал в отделении питания, которое поз­же преобразовалось в отделение гастроэнтерологии. Многие годы опытный специалист возглавляет отделение сложной соматичес­кой патологии с реабилитацией.

Оглядываясь назад, Олег Уркенович благодарит судьбу за то, что посвятил свою жизнь врачебному делу. Ведь именно люди в белых халатах дарят веру в завтрашний день и помогают тысячам пациентам избавиться от недуга. На консультацию к врачу отделения сложной соматики, где обследуют и лечат детей, больных гепатитом, целиакией, муковисцидозом, лактозной недостаточностью, едут пациенты из разных регионов страны.

Надо сказать, что под его руководством впервые в стране начали изучение и лечение детей с нарушением кишечного всасывания, организована диагностика, разработаны специальные диеты. На сегодня отделение стало центром по лечению детей с синдромом мальабсорбции в Казахстане. Док­тор Мустафин принимал активное участие в разработке новых методов диагностики и лечения детей с гастроэнтерологической патологией, в апробации кисломолочных смесей для детей раннего возраста, что позволило наладить их произ­водство в молочных кухнях по всей республике.

– Быть причастным к выздоровлению ребенка – большое счастье. Суть медицины состоит в том, чтобы врач непосредственно работал над улучшением здоровья и жизни людей. Вспоминаешь, сколько детей прошло через твои руки, поправили свое здоровье, и чувствуешь, что ты им был нужен. Главное для врача –видеть, что твой пациент выздоровел и радуется жизни. Это чувство удовлетворения от работы – самое главное для меня, – признается врач. – К сожалению, болезни не выбирают людей, не делают поблажек на возраст. Порой дети заболевают неизлечимыми недугами. Из года в год растет количество маленьких пациентов с серьезными диагнозами. Этому сопутствует ряд причин: у детей могут быть неврозы, эндокринные проблемы, наследственность. Поэтому на первый план выходит диагностика.

Конечно, необходимо вовремя диагностировать гепатиты, язвенные колиты, панкреатиты, желчекаменные болезни. Педиатрия требует очень скрупулезного и внимательного подхода, а врачи общей практики не всегда справляются с лечением маленьких пациентов. Необходимо создавать хорошие условия для жизни и работы врачам в сельской местности, повышать их статус, потому что от квалификации одного врача зависит здоровье детей и взрослых.

На вопрос о том, почему дети в довольно раннем возрасте уже имеют проблемы с пищеварением, педиатр ссылается на культуру еды. Всевозможные фастфуды далеки от понятия здоровое, рациональное и сбалансированное питание.

– К сожалению, в раннем возрас­те у детей встречаются гастриты и даже язвы желудка. Нужно учитывать и чрезмерные нагрузки на детей – школа, дополнительные занятия, спорт, поэтому они часто перекусывают на ходу – булочки, хот-доги, гамбургеры, газированные напитки, которые пьют как воду, что недопустимо! – восклицает Олег Мустафин.

Доктор отмечает, что десятилетиями в обществе создается и насаждается культура быстрого питания, которое отличается калорийностью. Да, время сейчас очень динамичное, но быст­рое питание всегда приводит к негативным последствиям в организме.

Есть вопросы и к питанию в дошкольных и школьных учреждениях. Надо признаться, что нам далеко до Франции, где в таких заведениях работают специалисты самой высокой категории, прошедшие школу лучших ресторанов. Нужно расти и нашим поварам, повышать мастерство, проводить для них специальные курсы. Питание детей качественной, разнообразной и сбалансированной пищей – дело государственной важности. У нас нет дефицита продуктов – у нас дефицит культуры здорового питания.

– За 43 года деятельности в сфере медицины я пережил многое. При любых обстоятельствах меня всегда окрыляла и мотивировала моя профессия. Она прекрасна тем, что многие пациенты, вырас­тая, возвращаются к доктору, но уже со своими детьми, – говорит Олег Уркенович.