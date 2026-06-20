Круглый стол «Отец будущего: равное участие – сильная семья», организованный Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, собрал представителей госор­ганов, общественных организаций, экспертов, специа­листов в сфере образования и здравоохранения.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главной темой обсуждения стала роль современного отца в воспитании детей, укреплении семейных отношений и формировании культуры ответственного родительства. Открывая встречу, исполнительный директор Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью, член нацкомиссии, акушер-гинеколог Галина Гребенникова отметила, что в общественном сознании традиционно больше внимания уделяется роли матери, а значение отцовского участия зачастую остается недооцененным.

– Важно переосмыслить роль отца в казахстанском обществе. До сих пор сохраняется стереотип, что задача мужчины заключается главным образом в материальном обеспечении семьи. Однако полноценное развитие ребенка невозможно без эмоционального участия папы, его вовлеченности в воспитание, планирование и совместное принятие решений. Наша задача – сделать ответственное отцовство не темой одного дня, а естественной частью семейной культуры страны, – подчеркнула Галина Гребенникова.

Она привела данные нацио­нального социологического исследования вовлеченности мужчин в семейную жизнь и родительство, проведенного ЮНФПА в 2022 году. Согласно данным, почти половина отцов, имею­щих детей от предыдущих браков, не участвует в их воспитании, а 38% не выплачивают алименты. И только около 7% маленьких казахстанцев младше пяти лет получают активную поддержку от своих пап в вопросах раннего развития и обучения.

Отдельное внимание было уделено поддержке мужчин, самостоятельно воспитывающих детей. По мнению экспертов, одинокие отцы нередко сталкиваются со стрессом и эмоциональным выгоранием.

О современных вызовах рассказал предприниматель и сооснователь проекта «Эврикум» Виталий Ли:

– Сегодня за внимание детей конкурируют крупнейшие мировые корпорации и социальные сети. Поэтому родителям необходимы инструменты, которые помогут сохранять контакт с ребенком и участвовать в его развитии. Приложение «Эврикум» построено по принципу «умного родительского контроля»: преж­де чем получить доступ к развлечениям на смартфоне, несовершеннолетний выполняет образовательные задания и отвечает на вопросы, позволяющие взрослым лучше понимать его эмоцио­нальное состояние.

О трансформации роли отца в современном обществе говорил врач Константин Осипов. По его мнению, образ мужчины исключительно как добытчика пос­тепенно уходит в прошлое.

– Самое важное в отношениях с подростками – доверие. Если ребенок знает, что его услышат и поймут, многие кризисы удается предот­вратить. Именно атмосфера доверия в семье – лучшая профилактика одиночества, отчуждения и психологических проблем, – считает отец троих детей Константин Осипов.

Подводя итоги встречи, участники сошлись во мнении, что развитие культуры ответственного отцовства требует комплексного подхода, включающего просвещение, поддержку семей и формирование новых общественных установок.