Равное участие – сильная семья

Общество
Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

Круглый стол «Отец будущего: равное участие – сильная семья», организованный Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, собрал представителей госор­ганов, общественных организаций, экспертов, специа­листов в сфере образования и здравоохранения.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главной темой обсуждения стала роль современного отца в воспитании детей, укреплении семейных отношений и формировании культуры ответственного родительства. Открывая встречу, исполнительный директор Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью, член нацкомиссии, акушер-гинеколог Галина Гребенникова отметила, что в общественном сознании традиционно больше внимания уделяется роли матери, а значение отцовского участия зачастую остается недооцененным.

– Важно переосмыслить роль отца в казахстанском обществе. До сих пор сохраняется стереотип, что задача мужчины заключается главным образом в материальном обеспечении семьи. Однако полноценное развитие ребенка невозможно без эмоционального участия папы, его вовлеченности в воспитание, планирование и совместное принятие решений. Наша задача – сделать ответственное отцовство не темой одного дня, а естественной частью семейной культуры страны, – подчеркнула Галина Гребенникова.

Она привела данные нацио­нального социологического исследования вовлеченности мужчин в семейную жизнь и родительство, проведенного ЮНФПА в 2022 году. Согласно данным, почти половина отцов, имею­щих детей от предыдущих браков, не участвует в их воспитании, а 38% не выплачивают алименты. И только около 7% маленьких казахстанцев младше пяти лет получают активную поддержку от своих пап в вопросах раннего развития и обучения.

Отдельное внимание было уделено поддержке мужчин, самостоятельно воспитывающих детей. По мнению экспертов, одинокие отцы нередко сталкиваются со стрессом и эмоциональным выгоранием.

О современных вызовах рассказал предприниматель и сооснователь проекта «Эврикум» Виталий Ли:

– Сегодня за внимание детей конкурируют крупнейшие мировые корпорации и социальные сети. Поэтому родителям необходимы инструменты, которые помогут сохранять контакт с ребенком и участвовать в его развитии. Приложение «Эврикум» построено по принципу «умного родительского контроля»: преж­де чем получить доступ к развлечениям на смартфоне, несовершеннолетний выполняет образовательные задания и отвечает на вопросы, позволяющие взрослым лучше понимать его эмоцио­нальное состояние.

О трансформации роли отца в современном обществе говорил врач Константин Осипов. По его мнению, образ мужчины исключительно как добытчика пос­тепенно уходит в прошлое.

– Самое важное в отношениях с подростками – доверие. Если ребенок знает, что его услышат и поймут, многие кризисы удается предот­вратить. Именно атмосфера доверия в семье – лучшая профилактика одиночества, отчуждения и психологических проблем, – считает отец троих детей Константин Осипов.

Подводя итоги встречи, участники сошлись во мнении, что развитие культуры ответственного отцовства требует комплексного подхода, включающего просвещение, поддержку семей и формирование новых общественных установок.

#дети #семья #родители #форум #отцы

Популярное

Все
Более 32 тыс. казахстанцев получат газ в этом году
Агросектор наращивает объемы производства
Инфляция идет на спад
С учетом реальных потребностей граждан
Показатель зрелости общества
Кому отдать свои сердца?
Профессионализм, преданность делу и милосердие
Формируется новая модель поведения госслужащих
Первые выпускники классов «Жас сақшы» получили сертификаты
«Папье» царство
Когда доктор становится блогером
В Астане состоялась презентация книг «Елшіл жол» и «Байып»
Он хирург и даже нейро...
Равное участие – сильная семья
Самый действенный метод воспитания
Бибигуль Жексенбай приняла участие в обсуждении вопросов поддержки пострадавших от ядерных испытаний
Капли под контролем
Повышая доступность и качество медицинской помощи
Чужой беды не бывает
Должников пора призвать к ответу
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Новые села на карте газоснабжения
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
В Алматы представили роботакси
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
В село Ключи пришла вода
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
Новый центр для китайского бизнеса открылся в Астане
ШОС: эволюция и трансформация за 25 лет
Синоптики предупредили о сильной жаре в ряде регионов Казахстана
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской

Читайте также

Чужой беды не бывает
В Минтруда прокомментировали слухи о соцвыплатах работающим…
Робототерапия вместо лекарств
У дружбы четыре лапы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]