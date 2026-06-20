Чужой беды не бывает

В регионе прошла масштабная акция «Ты не один», в рамках которой желающие смогли получить комплексную помощь по принципу «одного окна».

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Инициатором мероприятия, проходившего в формате дня открытых дверей в центрах поддержки семьи, выступила комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме области. Ее секретарь Маржан Корганбаева разъяснила, что главная цель акции – не просто выслушать жалобы, а помочь людям разобраться в сложных жизненных ситуациях и найти реальные пути решения. Жителей консультировали представители государственных органов, правоохранительных структур, социальных служб, а также психологи, юристы и медиаторы.

Как отмечают специалисты, за сухими формулировками обращений чаще всего стоят непростые жизненные истории. Медиатор Дамира Антазиева, которая в рамках дня открытых дверей проводила консультации в центре духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым» в городе Актобе, рассказывает, что значительная часть запросов связана с семейными конф­ликтами.

– В основном это разводы, алимен­ты, раздел имущества, общение с детьми. Случается, бывшие супруги не могут договориться даже о встречах ребенка с родителем. Причем за помощью обращаются как отцы, так и матери, – говорит она.

Нередко женщины отказываются от алиментов в обмен на долю в общем имуществе. Много и молодых матерей 23–24 лет, которым особенно необходима психологическая поддержка. По словам медиатора, они стараются урегулировать конфликт и восстановить диалог между сторонами, прорабатывая каж­дую ситуацию до достижения взаимопонимания.

С семейно-бытовыми проблемами работают и сотрудники правоохранительных органов. Представитель управления общественной безопасности областного департамента полиции Эльмира Адамбекова отмечает, что эти обращения требуют правовой оценки и разъяснительной работы. Речь идет о самых разных вопросах, начиная с конфликтов с соседями до нарушений правил благоустройства. В подобных ситуациях гражданам рассказывают о правовых последствиях и предлагают возможные пути урегулирования споров. При необходимости здесь могут подключить профильные службы для дальнейшего сопровождения.

Значительную часть обращений в ходе акции составили социальные вопросы. По словам заведующей сектором по выплате соцпомощи отдела занятости и социальных программ Айгерим Акатаевой, жители интересовались назначением АСП, единовременных выплат, а также правилами постановки на учет по инвалидности.

Не менее актуальными в рамках дня открытых дверей стали вопросы занятости, кредитной нагрузки и финансовых обязательств. На первичной консультации специалисты финансовых институтов уточняли ситуацию каждого обратившегося, после им окажут практическую помощь: возможно, разработают графики погашения задолженностей, рассмотрят вопрос увеличения сроков выплат, а некоторым окажут содействие в разблокировке счетов, чтобы человек мог трудоустроиться и постепенно стабилизировать свое положение.

Особое внимание уделяется вопросам сохранения семьи. В Актобе совместно с судом реализуется проект, в рамках которого пары, намеренные подать на развод, направляются к психологам. С ними проводят индивидуальные беседы, помогают выявить причины конфликта и по возможности сохранить отношения. Маржан Корганбаева подчеркнула, что в целом эта работа – часть деятельности центров поддерж­ки семьи, которые сегодня становятся ключевым элементом государственной семейной политики.

– Это площадки, где человек может получить комплексную помощь от юридической до психологической. Наша задача – не просто реагировать на проблемы, а работать на их предупреждение, – отметила она.

В течение дня специалисты приняли десятки обращений. Часть вопросов удалось решить на месте, остальные взяты на контроль и переданы в профильные ведомства.

По словам организаторов, подобные мероприятия позволяют оперативно помогать людям, выявлять системные проблемы. Это дает возможность выстраивать более эффективную социальную политику и делать помощь действительно адресной.

Акция «Ты не один» показала, что формат «одного окна» востребован у населения. Для многих жителей такие центры становятся местом, где можно получить консультацию, а главное – почувствовать поддержку в сложной жизненной ситуации.

Работа в этом направлении в области будет продолжена.