В Минтруда прокомментировали слухи о соцвыплатах работающим матерям

Общество

В социальных сетях и отдельных информационных пабликах распространяются публикации с утверждениями о том, что в Казахстане якобы планируется лишать социальных выплат матерей, подрабатывающих курьерами. В Минтруда заявили, что это не соответствует действительности, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В министерстве разъяснили, что для неработающих родителей, осуществляющих уход за ребенком, выплачиваются государственные социальные пособия до полутора лет (ГСП) за счет средств республиканского бюджета. Данные пособия носят безусловный характер и выплачиваются на весь срок до достижения ребенком полутора лет, вне зависимости от возможного трудоустройства такого получателя.

В свою очередь, для родителей, имеющих постоянную работу как участников системы обязательного социального страхования, предусмотрены социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет из Государственного фонда социального страхования в размере 40% от среднемесячного дохода за последние 2 года до даты рождения ребенка. Согласно нормам Социального Кодекса РК, прекращение данных выплат при выходе на работу возможно исключительно при добровольной подаче соответствующего заявления получателя.

- Представителям СМИ, блогерам и администраторам пабликов необходимо внимательно относиться к интерпретации официальных заявлений и избегать заголовков либо формулировок, способных вводить граждан в заблуждение. Призываем граждан ориентироваться исключительно на официальные разъяснения уполномоченных государственных органов. При возникновении вопросов рекомендуется обращаться за уточнением информации непосредственно в профильные ведомства, - заключили в Минтруда.

#Минтруда #комментарий #слухи #соцвыплаты

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