Президент Касым-Жомарт Токаев в своей речи на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана говорил: «Казахский язык выступает действенным инструмен­том гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения». Язык должен стать консолидатором народа Казахстана. И казахстанцы должны приложить все усилия для того, чтобы предотвратить фрагментацию нации. Общий язык – это один из важнейших инструментов, влияющих на сплочение народа. Единый народ – это сильная страна, а, как говорится, «Бiрлiк бар жерде, тiрлiк бар».

Для Сергея Нездемковского знание казахского языка важно с самого детства. Его отец Виктор Васильевич вырос в Южном Казахстане. Друзья и коллеги старшего Нездемковского в основном казахи.

– Я видел, с каким уважением отец относится к языку. Уважение и интерес сформировались и у меня, – отмечает Сергей.

В 1991 году страна обрела суверенитет, и казахский язык получил статус государственного. В то время в Алматы на казахском почти не говорили не только представители других национальнос­тей, но и большинство казахов.

– Изучение казахского языка официально у меня началось в школе в 1994 году. Три раза в неделю на протяжении 11 лет мое поколение, выросшее в независимом Казахстане, изучало казахский язык. Тем не менее на казахском большинство из нас так и не заговорили, – с сожалением констатирует Сергей.

Да и он сам, несмотря на то что учил язык в школе и продолжил в университете, на приемлемом уровне заговорил намного позже: когда начал заниматься на курсах, организованных бесплатно для сотрудников компании. Многие учителя пытаются просто обучить учеников грамматике и расширить словарный запас, однако интерес к изучению языка с таким подходом быстро теряется, уверен Сергей Нездемковский.

– Мне же повезло с учителем: мое изучение языка шло параллельно с погружением в культуру, быт и историю казахского народа. Язык нужен не просто для того, чтобы на нем говорить. Единство языка помогает быть ближе друг к другу и лучше понимать внутренний мир и менталитет того общества, в котором мы живем, – продолжает он. – Невозможно понять мировосприятие людей и общественные устои нации, не зная и не понимая язык. И наоборот: если изучать язык отстраненно, не пытаясь понять менталитет людей, невозможно понять язык глубоко, прочувствовать его изнутри и говорить на достойном уровне.

О важности изучения казахского языка говорили всегда, и эта риторика с каждым годом набирала обороты. Государством была проделана большая работа, но можно ли сказать, что число людей, изучивших казахский язык за годы независимости, сопоставимо с усилиями и объемом средств, вложенными в развитие языка? По мнению Сергея Нездемковского, нужна поддержка со всех сторон.

Так, людям, изучающим казахский язык, нужна в первую очередь поддержка тех, для кого казахский – ана тiлi. Больно ранят насмешки из-за неправильно произносимых звуков или грамматических ошибок, ведь говорить с акцентом, допускать ошибки во время разговора, что-то не понимать до конца – это нормальные явления при изучении любого языка.

– В интервью газете «Ана тiлi» Президент Токаев сказал: «Казақ тілін қолдану барысында фонетикалық және орфографиялық қателер жіберіп алатын отандастарымызға түсіністікпен қарап, толеранттылық танытумыз керек. Мұндай азаматтар жастарымыздың арасында да аз емес. Олардың талпынысын мазақ етпей, қайта қолдай түскеніміз жөн». Надеюсь, это обращение услышали многие, – говорит Сергей.

– Консолидация усилий и повышение востребованности языка – это наше общее дело, в которое каждый из нас просто обязан внес­ти посильный вклад, – считает Сергей Нездемковский. – Нельзя ограничивать людей в общении на других языках. Зная английский и русский, мы получаем доступ к огромному массиву информации, научным исследованиям, новостям, развлечениям, которые пока не доступны на казахском. Я хочу, чтобы внутри страны, дома мы все говорили на одном языке, который выстраивает наш культурный код. А зная другие языки, мы могли свободно коммуницировать с соседями и встречать гос­тей со всего мира, ведь нам есть что показать.