Быть ближе друг к другу

Статьи
254
Рустем Алиев

Развитие и укрепление казахского языка должны стать общим делом государства, народа, бизнес-сообщества.

фото из архива С. Нездемковского

Президент Касым-Жомарт Токаев в своей речи на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана говорил: «Казахский язык выступает действенным инструмен­том гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения». Язык должен стать консолидатором народа Казахстана. И казахстанцы должны приложить все усилия для того, чтобы предотвратить фрагментацию нации. Общий язык – это один из важнейших инструментов, влияющих на сплочение народа. Единый народ – это сильная страна, а, как говорится, «Бiрлiк бар жерде, тiрлiк бар».

Для Сергея Нездемковского знание казахского языка важно с самого детства. Его отец Виктор Васильевич вырос в Южном Казахстане. Друзья и коллеги старшего Нездемковского в основном казахи.

– Я видел, с каким уважением отец относится к языку. Уважение и интерес сформировались и у меня, – отмечает Сергей.

В 1991 году страна обрела суверенитет, и казахский язык получил статус государственного. В то время в Алматы на казахском почти не говорили не только представители других национальнос­тей, но и большинство казахов.

– Изучение казахского языка официально у меня началось в школе в 1994 году. Три раза в неделю на протяжении 11 лет мое поколение, выросшее в независимом Казахстане, изучало казахский язык. Тем не менее на казахском большинство из нас так и не заговорили, – с сожалением констатирует Сергей.

Да и он сам, несмотря на то что учил язык в школе и продолжил в университете, на приемлемом уровне заговорил намного позже: когда начал заниматься на курсах, организованных бесплатно для сотрудников компании. Многие учителя пытаются просто обучить учеников грамматике и расширить словарный запас, однако интерес к изучению языка с таким подходом быстро теряется, уверен Сергей Нездемковский.

– Мне же повезло с учителем: мое изучение языка шло параллельно с погружением в культуру, быт и историю казахского народа. Язык нужен не просто для того, чтобы на нем говорить. Единство языка помогает быть ближе друг к другу и лучше понимать внутренний мир и менталитет того общества, в котором мы живем, – продолжает он. – Невозможно понять мировосприятие людей и общественные устои нации, не зная и не понимая язык. И наоборот: если изучать язык отстраненно, не пытаясь понять менталитет людей, невозможно понять язык глубоко, прочувствовать его изнутри и говорить на достойном уровне.

О важности изучения казахского языка говорили всегда, и эта риторика с каждым годом набирала обороты. Государством была проделана большая работа, но можно ли сказать, что число людей, изучивших казахский язык за годы независимости, сопоставимо с усилиями и объемом средств, вложенными в развитие языка? По мнению Сергея Нездемковского, нужна поддержка со всех сторон.

Так, людям, изучающим казахский язык, нужна в первую очередь поддержка тех, для кого казахский – ана тiлi. Больно ранят насмешки из-за неправильно произносимых звуков или грамматических ошибок, ведь говорить с акцентом, допускать ошибки во время разговора, что-то не понимать до конца – это нормальные явления при изучении любого языка.

– В интервью газете «Ана тiлi» Президент Токаев сказал: «Казақ тілін қолдану барысында фонетикалық және орфографиялық қателер жіберіп алатын отандастарымызға түсіністікпен қарап, толеранттылық танытумыз керек. Мұндай азаматтар жастарымыздың арасында да аз емес. Олардың талпынысын мазақ етпей, қайта қолдай түскеніміз жөн». Надеюсь, это обращение услышали многие, – говорит Сергей.

– Консолидация усилий и повышение востребованности языка – это наше общее дело, в которое каждый из нас просто обязан внес­ти посильный вклад, – считает Сергей Нездемковский. – Нельзя ограничивать людей в общении на других языках. Зная английский и русский, мы получаем доступ к огромному массиву информации, научным исследованиям, новостям, развлечениям, которые пока не доступны на казахском. Я хочу, чтобы внутри страны, дома мы все говорили на одном языке, который выстраивает наш культурный код. А зная другие языки, мы могли свободно коммуницировать с соседями и встречать гос­тей со всего мира, ведь нам есть что показать.

#РК #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Текели – город парадоксов: промышленный и туристический, относительно молодой и с насыщенной историей, малонаселенный и очень перспективный
К сотне приближается число жителей Кентау, для которых посещение популярного в городе фастфуда обернулось проблемами со здоровьем
Аналог Алисы, говорящий на казахском языке, разработали костанайские выпускницы NIS
Все чаще дети получают травмы и увечья на игровых площадках. Кто виноват и что делать, выясняла корреспондент «КП»
Центр тяжести должен сместиться в регионы
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев убедился, что ремонт Петропавловской ТЭЦ-2 в целом идет по графику, но есть детали…
Кто спрятался, я не виноват
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Головкин начал переговоры по бою в Казахстане
Гала-концерт под открытым небом состоится на сцене амфитеатра в Астане
Национальный день печати утвердили в Казахстане
Распоряжение Главы государства
Правительство дает отписки на депутатские запросы – спикер Мажилиса
Слушать, читать, достигать
Путешествие в мир музыки
В WhatsApp добавили ещё одну ключевую функцию Telegram
Летом витамины слаще
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Какие мероприятия пройдут в столице к 25-летию Астаны
Быть ближе друг к другу
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Село городского масштаба
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Страсти вокруг бюджета
Более шестисот ребят прошли «боевое крещение» на военно-патриотическом сборе «Айбын», который состоялся в учебном центре «Спасск» Карагандинской области
Новый документ на жильё появится  в Казахстане
Блогер, популяризатор изучения казахского языка Александра Мыскина мечтает о том, чтобы клубы разговорного языка «Үйде сөйле» появились во всех дворах страны
Госсоветнику рассказали о проблемах Института археологии имени Маргулана
Увеличение взаимной торговли обсудили главы правительств Казахстана и Грузии
Алматинку парализовало после удара мужчины на улице
Яркая звезда по имени Магжан
Видео со спасенным пожарными оленёнком растрогало Казнет
Журналист Думан Мухаметкарим арестован по подозрению в финансировании экстремизма
Инцидент на рынке "Алтын Орда" в Алматинской области прокомментировали в полиции
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
На 30% повысится зарплата педагогов дошкольного образования в Казахстане
Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанцам
Конкурс среди поэтов и писателей объявлен в честь 25-летия Астаны
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Копию Луны за два года построят в Дубае
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области

Читайте также

Все получилось само собой
Вечный зов Анатолия Иванова
Путешествие в мир музыки
Слушать, читать, достигать

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]