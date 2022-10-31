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Быть ближе к народу

Лилия Мухитова

Кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев встретился с сельчанами Акмолинской области.

Встреча в Доме культуры села Акмол началась неожиданно: кандидат спустился со сцены в зал, чтобы быть ближе к народу. Затем рассказал собравшимся о своей предвыборной программе и обсудил проблемы сельчан.

Один из самых животрепещущих вопросов для села – отсутствие развитой социальной инфраструктуры. В частности, отмечается дефицит мест в школе. Детей в Акмоле намного больше, чем может вместить старое учебное заведение. Кроме того, жители просят построить детский сад.

Были озвучены проблемы в сферах образования и медицины, требующие более пристального внимания со стороны государства. Необходимо обновить инфраструктуру и оборудование, повысить заработные платы врачам и учителям, поскольку именно они отвечают за качество человеческого капитала, а это – одно из основных требований для развития отечественной экономики.

Вчера Нурлан Ауесбаев провел встречу с избирателями в селе Коянды. В ходе разговора кандидат в президенты отметил, что рядовые казахстанцы с каждым годом становятся только беднее. Рост цен на продовольствие стал обыденностью. Растет кредитная зависимость простых людей. Между тем, Нацбанк продолжает поднимать базовую ставку, хотя во главу угла должны быть поставлены интересы не олигархов, а населения.

В Коянды, несмотря на близость к столице, до сих пор сохраняется ряд проблем – это плохие дороги, отсутствие питьевой воды в некоторых домах. Тем не менее поселок – яркий пример того, как прямая выборность акимов положительно сказывается на жизне­деятельности населенного пункта.

Акимом Коянды в этом году был избран местный житель, кандас Бакытхан Солтанбай. И дело сдвинулось с мертвой точки.

Как рассказал Нурлан Ауес­баев, Общенациональная социал-демократическая партия давно добивалась введения прямых выборов акимов всех уровней. И пример таких сел, как Коянды, показывает, что нужно форсировать введение выборности акимов городов и областей. Только тогда местные исполнительные органы будут работать на благо народа.

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