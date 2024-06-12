Быть сильными, ловкими, смелыми

О форуме молодежи, участники которого будут состязаться в военно-спортивных и военно-прикладных дисциплинах, рассказывает председатель РОО «Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз» майор Меирбек Мендыгалиев.

– Меирбек Оразович, какие цели преследовались при организации первого военно-патриотического сбора молодежи «Айбын»?

– Военно-патриотической работе с молодежью, большей части которой в будущем предстоит встать в армейские ряды, как и в прежние годы, уделяется особое внимание. Решение о проведении ежегодного республиканского воен­но-патриотического сбора молодежи «Айбын» было принято постановлением Правительства в 2015 году.

Военно-патриотическое воспитание казахстанской молодежи допризывного и призывного возраста, повышение имиджа военной службы, пропагандирование здорового образа жизни, популяризация физической подготовки и спорта всегда были и остаются приоритетными направлениями для Вооруженных сил Республики Казахстан в работе с подрастающим поколением. Именно поэтому военнослужащие Министерства обороны во взаимодейст­вии с другими центральными и местными исполнительными органами, общественными организация­ми активно включены в работу по возрождению юнармейского движения в стране.

В рамках такой деятельности военно-патриотический сбор «Айбын» имеет важное историческое и идеологическое значение и давно обрел общегосударственный масштаб. Он стал значимым и ярким событием в истории нашей страны, на его площадках мы формируем у подрастающего поколения высокие патриотические чувства и нравственные качества гражданина Казахстана, готового к защите Отечества. Ежегодное проведение международного военно-патриотического сбора способствует совершенствованию военно-патриотической работы в стране путем взаимодействия между государственными органами и общественными организациями, координации работы в регионах, повышению профессионального и методического уровня всех участников военно-патрио­тической деятельности, росту числа ребят, занимающихся в военно-патриотических клубах.

– Что ожидает ребят на воен­но-спортивном форуме этого года?

– Начнем с того, что в регионах прошли отборочные туры, по результатам которых лучшие команды получили путевку на главное военно-патриотическое мероприятие года – «Айбын-2024». Соревнования включали в себя физические упражнения, военизированную эстафету, неполную разборку и сборку АК-74, стрельбу из пневматической винтовки, выполнение норматива по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта. В предыдущие годы на сборе организовывались интеллектуальные игры и творческие конкурсы, поэтому наши ребята готовятся представить свой креативный потенциал.

Торжественная церемония открытия международного форума юных патриотов состоится в альма-матер многих сегодняшних генералов – в Военном институте Сухопутных войск имени Халық қаһарманы, Героя Советского Сою­за, первого министра обороны Казахстана, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. В прошлом году в играх принимали участие представители Азербайджана и Узбекистана, на этот раз к ним присоединятся команды из Беларуси, Кыргызстана и России.

X Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» в Алматы в этом году мы приурочили к 100-летию со дня рождения Сагадата Нурмагамбетова.

– Расскажите о программе проведения сбора...

– «Боевое крещение» на военно-патриотическом сборе пройдут воспитанники военно-патриотических клубов вооруженных сил страны, других войск и воинских формирований, Военного колледжа Министерства обороны имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, республиканских школ «Жас ұлан», специализированного лицея «Арыстан», областных воен­ных школ-интернатов. Всего 750 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет.

Ребята будут состязаться в неполной разборке и сборке автомата АК-74, стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на перекладине, подъеме туловища из положения лежа на спине, перетягивании каната, беге на 1 000 и 3 000 метров, военизированной эстафете и в военно-полевой тактической игре «Күшіміз бірлікте». Для них также будут организованы соревнования по военно-спортивным и военно-прикладным видам спорта, интеллектуальная игра «Айбын дарыны» и творческий конкурс «Айбын жұлдызы».

К традиционной выставке воен­ной техники, экипировки и спорт­инвентаря в этом году добавится музейная экспозиция, посвященная генералу армии Сагадату Нурмагамбетову. Вниманию участников и гостей будут представлены и стенды о деятельности клубов – все это можно будет увидеть с 16 по 22 июня в учебном центре «Али» Военного института Сухопутных войск.

Участников также ждут концерты, лекции, спортивные игры, вечера у костра и демонстрация фильмов о Сагадате Нурмагамбетове. Сбор направлен на укрепление межнациональной и международной дружбы, популяризацию воинской службы и повышение имиджа вооруженных сил.

– Можно сказать, что такие мероприятия стали квинтэссенцией военно-патриотической работы в рядах движения «Жас сарбаз»?

– Перечисленные мною конкурсы, презентации, выставки и соревнования по военно-прикладным видам спорта проводятся с целью всестороннего развития творческих и интеллектуальных способностей молодежи, воспитания толерантности, уважения к старшим и чувства патриотизма, повышения их физической подготовленности и развития научно-технического творчества в среде подрастающего поколения. Основной нашей задачей остается военно-патриотическое воспитание молодежи, включающее в себя стимулирование познавательной активности, любознательности, творческих способностей и самостоятельности, развитие у молодежи навыков практического решения инженерно-технических задач, пропаганда физической подготовки и спорта как важного средства обучения и гармоничного развития личности, культивирование чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки.

Выступая на Всеармейском совещании в мае прошлого года, Президент страны – Верховный Главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость дальнейшей работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, чтобы поднять до общенационального уровня статус движения «Жас сарбаз». Руководство оборонного ведомства и министр генерал-полковник Руслан Жаксылыков лично уделяют нам большое внимание, оказывают всемерную поддержку. Как человек военный министр знает, что патриотами не рождаются, защитника Отечества надо готовить с малых лет, постоянно тренировать и укреплять его дух и тело.

В Министерстве обороны совместно с другими центральными государственными и местными исполнительными органами была разработана Концепция военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года, утверж­денная постановлением Правительства. Ее реализация поз­волит РОО «Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз» стать единой диалоговой площадкой и центром всей военно-патриотической работы в стране.

На сегодня функционируют около девяти тысяч военно-пат­риотических организаций, в регионах работают 20 филиалов, всего движение охватывает более 280 000 мальчиков и девочек. В общеобразовательных учреждениях появляются все новые классы «Жас сарбаз», а также кружки «SmartSarbaz», количество которых с 2018 года выросло в 2,5 раза. В 400 кружках занимаются около шести тысяч подростков, дети осваивают современные технологии и реализуют свои таланты.

– Каждый год мы узнаем имена ребят, ставших лучшими на сборах. Наверняка некоторые из них выбирают для себя стезю защитника Отечества...

– Действительно, участники сбора проходят уникальную школу подготовки к армейским будням, знакомятся с современными образцами военной техники и вооружения казахстанской армии, а также обретают новых друзей и единомышленников. Испытав свои силы и возможности, эти ребята выбирают для себя профессию военного.

Так, победитель сбора «Айбын» 2020 года в номинации «Үздік сарбаз» Мейрхан Тольбасы из города Арыса поступил в Военный институт Сухопутных войск. Председатель филиала движения «Жас сарбаз» Западно-Казахстанской области Шавкат Жумалиев, отслужив срочную службу в десантно-штурмовых войсках, тоже поступил в это легендарное военное учебное заведение.

Победители сбора «Айбын» разных лет получили возможность учиться военному делу за рубежом. К примеру, Рустем Жадыгер стал курсантом Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, Дмитрий Яицкий обучается в Новосибирском общевойсковом командном институте, а Даулет Айдарбеков – в Военно-морском институте в городе Санкт-Петербурге.

Председатель филиала движения «Жас сарбаз» Жамбылской области Дулат Абдисамат поступил в Службу государственной охраны. Победитель «Айбын-2022» воспитанник движения «Жас сарбаз» области Жетысу Султан Серикулы стал курсантом Военного института радиоэлектроники и связи.

Этот год для всех нас особенный, поскольку имя генерала армии Сагадата Нурмагамбетова золотыми буквами вписано в историю независимого Казах­стана. Думаю, для ребят его жизненный путь станет примером.