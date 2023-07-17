Бытовая техника, автомобили, текстильные комплексы: какие крупные совместные проекты реализуют Казахстан и Узбекистан

В городе Астане состоялось очередное заседание рабочей группы Казахстана и Узбекистана на уровне заместителей глав правительств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Участники рассмотрели ход исполнения совместных проектов, инвестиционных соглашений и торговых контрактов, запланированных к реализации по итогам переговоров президентов двух стран в декабре 2022 года.

Вице-премьеры Казахстана и Узбекистана Серик Жумангарин и Жамшид Ходжаев отметили активное продвижение по отдельным проектам совместных дорожных карт и обсудили пути решения возникающих барьеров в повышении эффективности партнерских отношений.

Двусторонними документами запланированы крупные проекты в различных отраслях экономики. В частности, своевременно реализуется проект по запуску производства бытовой техники Artel в Карагандинской области. Проект разбит на несколько этапов, старт запуска – 2025 год. Под брендом Artel запланирован выпуск кухонных плит, пылесосов, телевизоров, мини-печей, стиральных машин. Потенциал развития – $8,95 млрд, из которых $7,97 млрд – на экспорт. В настоящее время завершена разработка ПСД, ведутся строительно-монтажные работы, поставлено около 10% оборудования.

По плану движется налаживание производства мелкоузловой сборки автомобилей Chevrolet Onix в Костанайской области. Запуск проекта запланирован в 1 квартале 2024 года на базе завода «СарыаркаАвтоПром». Подписаны контракты и ведется изготовление оборудования для цехов сварки, окраски, сборки.

В Шымкенте и Туркестанской области активно реализуются проекты по созданию текстильных комплексов. В апреле 2023 года стороны договорились об экспериментальном посеве и последующей переработке на заводе Zhanassyl узбекских сортовых семян хлопка. Сейчас в регионе засеяно 30 га новыми семенами «Наманган – 77».

Помимо крупных инфраструктурных проектов стороны интенсивно взаимодействуют по проектам в агропромышленном комплексе. Это строительство завода по переработке плодово-ягодных культур, рафинации подсолнечного масла, строительству откормочной площадки на 20 тысяч голов КРС и мясоперерабатывающего комплекса и другие.

На рабочей встрече в целях повышения эффективности взаимодействия участники обсудили возможности увеличения пропускной способности пограничных пунктов, повышения тарифов на перевозку казахстанского угля в Узбекистан, активизацию мультимодального транспортного маршрута Китай – Казахстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран.

Особое внимание уделили обсуждению возможности снижения тарифов на транзит казахстанской мукомольной продукции по территории Узбекистана. Объем экспорта муки из Казахстана в Афганистан по территории Узбекистана в историческом максимуме в 2017 году достигал показателя 1 209 тысяч тонн. В последующих годах этот показатель значительно снизился: в 2021-м – 536 тысяч тонн, в 2022-м – 816 тысяч тонн. За 6 месяцев текущего года – всего 275 тысяч тонн.

Учитывая значительный потенциал нашей страны по экспорту муки в Афганистан, казахстанская сторона обратилась к узбекской с просьбой рассмотреть возможность предоставления тарифных преференций к базовому тарифу на транзитные перевозки по территории Узбекистана в Афганистан ж/д транспортом. Участники встречи договорились создать совместную экспертную рабочую группу для обсуждения благоприятных тарифных условий по железнодорожным перевозкам и выработки конкретных предложений.