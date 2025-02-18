Бюджетный кодекс: от управления бюджетом к управлению результатами
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Беседу вела Лаура Тусупбекова
Проект Бюджетного кодекса в данное время находится в парламентском «портфеле». В документе, обещают депутаты, акцент будет направлен не на освоение средств, а на достижение конкретного результата – на эффективное использование денег. О том, какие для этого разработаны новеллы, в интервью «Казахстанской правде» рассказала председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК Татьяна Савельева.