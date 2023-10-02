Бюро Мажилиса Свежий выпуск 2 октября 2023 г. 0:05 236 Адия Кенжегулова Под председательством спикера Ерлана Кошанова состоялось заседание бюро Мажилиса, на котором по предложениям профильных комитетов сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты. На обсуждение депутатов вносится законопроект «О ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза». Документом устанавливаются нормы, направленные на формирование единого рынка аудиторских услуг на территории ЕАЭС, а также обеспечивается единый подход к осуществлению и регулированию аудиторской деятельности в государствах – членах организации. Депутатам предстоит также определить сроки подготовки заключений по поступившим в Мажилис новым законопроектам. Среди них проект Бюджетного кодекса и сопутствующий законопроект по вопросам совершенствования бюджетного законодательства. На бюро заслушана также информация о деятельности Института парламентаризма по взаимодействию с Мажилисом в первой сессии, а также о Плане работ на вторую сессию Парламента VIII созыва. #мажилис #ЕЭС