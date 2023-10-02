Бюро Мажилиса

На обсуждение депутатов вносится законопроект «О ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза». Документом устанавливаются нормы, направленные на формирование единого рынка аудиторских услуг на территории ЕАЭС, а также обеспечивается единый подход к осуществлению и регулированию аудиторской деятельности в государствах – членах организации.

Депутатам предстоит также определить сроки подготовки заключений по поступившим в Мажилис новым законопроектам. Среди них проект Бюджетного кодекса и сопутствующий законопроект по вопросам совершенствования бюджетного законодательства.

На бюро заслушана также информация о деятельности Института парламентаризма по взаимодействию с Мажилисом в первой сессии, а также о Плане работ на вторую сессию Парламента VIII созыва.