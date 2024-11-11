Бывшего главу Astana LRT осудили на 9 лет лишения свободы

11 ноября межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны оглашен приговор в отношении бывшего председателя правления ТОО «Astana LRT» Талгата Ардана, который находится в международном розыске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал суда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дело рассмотрено заочно без участия подсудимого, поскольку он объявлен в международный розыск.

По данным суда, 22 декабря 2016 года Ардан, злоупотребляя должностными полномочиями, при отсутствии фактической потребности незаконно запросил у Госбанка развития Китая первый транш внешнего займа на сумму 257,6 млн долларов США по проекту строительства LRT.

С момента поступления средств они не были использованы в проекте. 26 ноября 2018 года решением СМЭС г.Алматы принудительно прекращена деятельность банка, куда поступили указанные деньги. Таким образом, реализация указанного проекта была сорвана, заемные средства не возвращены в ТОО, деньги не были использованы по целевому назначению. Действия Ардана нанесли ущерб ТОО «City transportation systems» (бывшая «Astana LRT») в размере свыше 85 млрд тенге.

В мае 2023 года Ардан был осужден заочно за растрату на 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертов и специалистов, материалами уголовного дела.

Приговором нынешнего суда, с учетом прошлого, он получил окончательно 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Кроме того, в пользу ТОО «City transportation systems» взыскан ущерб в размере свыше 85 млрд тенге.

Также по делу вынесено частное постановление в адрес прокурора по факту халатности должностных лиц Минфина, так как они не вели контроль по договору госзайма, полученного ТОО. Приговор не вступил в законную силу.