Бывшего замглавы отдела ЖКХ Петропавловска посадили на 8 лет за коррупцию

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Бывшие работники отдела ЖКХ и подрядчики осуждены за коррупцию в Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Фото: Kazpravda.kz

Двум экс-работникам коммунальной службы Петропавловска и двум представителям подрядной организации было предъявлено обвинение в хищении и пособничестве в хищении бюджетных денег в особо крупном размере, даче и получении взяток в крупном размере неоднократно.

С 17 мая по 19 августа 2021 года тогда еще заместитель руководителя отдела ЖКХ Петропавловска И. в группе с директором ТОО Ш. при пособничестве руководителя ГКП А., заключив договоры по текущему ремонту грунтовых дорог по завышенной сметной стоимости и приняв фактически невыполненные работы, похитили более 35 млн бюджетных тенге.

И. получил от представителей ТОО М. и Ш. взятку – оплату суточного проживания его семьи в отеле Rixos Hotel Borovoe, квадроцикл, а также обмен своей машины на автомобиль, зарегистрированный за товариществом, при этом разница в цене этих авто составила более 12 млн тенге.

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, эксперта, письменными материалами дела, однако они ее не признали.

И. осужден к 8 годам лишения свободы. М. и Ш. – к 7,5 годам лишения свободы каждый. А. получил 7 лет колонии.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.

Отбывать наказание они будут в учреждении УИС средней безопасности.

Приговор не вступил в силу.

#суд #приговор #акимат #СКО #коррупция #Петропавловск

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