Фото: Polisia.kz

В области Абай сотрудники УБОП раскрыли преступную схему хищения посадочного материала сосен, предназначенного для озеленения и восстановления лесного массива региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В состав группы входили местные жители и бывшие работники государственного природного резервата «Семей орманы».

«В результате проведенных мероприятий на территории Павлодарской области задержан 38-летний организатор и его сообщники. Все они взяты под стражу. Было изъято более 260 тысяч саженцев, общая стоимость которых превышает 500 млн тенге», – пояснил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Также в МВД напомнили, что незаконная вырубка, уничтожение и хищение лесного фонда наносит колоссальный ущерб экологии страны и может повлечь за собой более серьезные последствия.