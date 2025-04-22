Бывших работников «Семей орманы» задержали в области Абай

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

В состав группы входили местные жители и бывшие работники государственного природного резервата «Семей орманы»

Фото: Polisia.kz

В области Абай сотрудники УБОП раскрыли преступную схему хищения посадочного материала сосен, предназначенного для озеленения и восстановления лесного массива региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В состав группы входили местные жители и бывшие работники государственного природного резервата «Семей орманы».

«В результате проведенных мероприятий на территории Павлодарской области задержан 38-летний организатор и его сообщники. Все они взяты под стражу. Было изъято более 260 тысяч саженцев, общая стоимость которых превышает 500 млн тенге», – пояснил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Также в МВД напомнили, что незаконная вырубка, уничтожение и хищение лесного фонда наносит колоссальный ущерб экологии страны и может повлечь за собой более серьезные последствия.

#задержание #область Абай #лес #похищение

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