Пересмотр полномочий и усиление ответственности акимов должны сопровождаться грамотным, рациональным распределением экономических ресурсов. Иначе реформы в этом направлении не принесут ожидаемого результата. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе выступления на диалог-платформе сельских акимов, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, для повышения самодостаточности сельских округов на четвертый уровень бюджета уже передано 25 видов налогов и платежей. В рамках нового Бюджетного кодекса к этому перечню также добавился налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых.

«С момента внедрения четвертого уровня бюджета (2018 год) поступления в бюджет сельских округов увеличились в четыре раза, составив свыше 130 миллиардов тенге. Положительная динамика налицо, но сельские округа все еще не способны решать вопросы социально-экономического характера без бюджетной поддержки со стороны районов и областей. Вдобавок в разных регионах есть диспропорции в местных бюджетах, связанные с численностью населения и структурой экономики сельских округов. Мы правильно сделали, когда передали большую часть стабильных налогов на местный, главным образом, районный уровень», – сказал он.

Также Президент заявил, что возникает необходимость усилить поддержку бюджета местного самоуправления, поскольку он в данное время недофинансирован.