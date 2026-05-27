Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Президент

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю мусульман Казахстана со священным праздником Курбан айт!

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этот праздник занимает особое место в духовной жизни нашего народа, его с большим воодушевлением ждут во всем исламском мире. Он взывает к милосердию, состраданию, нравственному самосовершенствованию, взаимному уважению, доверию, солидарности.

Благословенные дни Курбан айта напоминают о важности поддержки друг друга, почитания старших, общей ответственности за благополучие страны. Это время зрелости, глубокого осознания и правильного понимания ислама, который базируется на справедливости, чистоте помыслов, гуманизме.

Прогрессивные ценности ислама и других традиционных религий выступают надежным фундаментом духовного развития нашего народа, преемственности поколений, единства и согласия в нашем обществе.

Для всех нас нет ничего выше Суверенитета и Независимости страны. Конституция – это зеркало повседневного бытия нашего народа, сердцевина нашей идентичности. Поэтому укрепление нацио­нального единства, обеспечение межэтнического и межконфессионального согласия являются незыбле­мым приоритетом государственной политики и важнейшей конституционной задачей.

Беречь стабильность и гармонию в стране как зеницу ока – долг каждого ответственного гражданина. На фоне сложных глобальных вызовов это основа дальнейшего процветания нашей Родины, ключевое условие построения Справедливого, Прогрессивного Казахстана.

Убежден, в единстве и созидательном патриотизме – наша главная сила.

Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С праздником Курбан айт!

#президент #поздравления #Курбан айт

