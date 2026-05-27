Путин прибыл с госвизитом в Казахстан

В столичном аэропорту высокого гостя встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев
С момента пересечения государственной границы Казахстана до посадки в аэропорту Астаны борт Президента России сопровождали истребители Сил воздушной обороны РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
У трапа президентского самолета была выстроена рота почетного караула.
Владимира Путина и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками двух стран и барабанщицы Дворца школьников имени Махамбета Утемисова.
Затем над взлетной полосой пролетели вертолеты с флагами Казахстана и России.
В терминале аэропорта сводный ансамбль домбристов Дворца школьников имени аль-Фараби и баянист, лауреат международных конкурсов Радмир Хайбуллин сыграли для российского лидера попурри из кюев Курмангазы и русских музыкальных произведений.
Завтра состоятся переговоры на высшем уровне и будет подписан ряд двусторонних документов.