Лидеры зарубежных государств поздравляют Токаева с праздником Курбан айт

Подробнее об этом проинформировали в Акорде, передает Kazpravda.kz

На имя Президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Курбан айт.

В своей телеграмме Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что праздник Курбан побуждает к дальнейшему укреплению духа братства между нашими дружественными народами, объединенными общей историей, языком, религией и традициями.

«Убежден, что в результате наших общих устремлений отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими странами будут и впредь последовательно укрепляться», – написал лидер Узбекистана.

Как подчеркнул в своем поздравлении Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Курбан айт – это символ духовного очищения, благотворительности и единства.

«Верю, что этот светлый праздник и впредь будет укреплять историческую дружбу, братство и взаимное доверие между нашими народами», – говорится в телеграмме.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил важность этого праздника, способствующего укреплению дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и взаимопонимания между народами.

«На протяжении веков этот священный праздник побуждает наши народы следовать его высоким духовным ценностям – гуманизму, совершению добрых и благих дел, щедрости, справедливости, помощи нуждающимся и взаимной поддержке», – говорится в телеграмме поздравления.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что этот священный праздник, символизирующий торжество веры и милосердия, объединяет всю мусульманскую умму.

«Искренне верю, что приверженность общим духовным ценностям и впредь будет способствовать укреплению дружбы и солидарности между нашими народами», – написал Глава Туркменистана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что этот праздник является символом духовного единства, солидарности и братства мусульман всего мира.

«Нынешний высокий уровень отношений и союзничества между Азербайджаном и Казахстаном, объединенных общими национально-духовными ценностями и религиозно-культурными корнями, является практическим результатом нашей твердой политической воли и совместных последовательных усилий», – отмечается в телеграмме.

Поздравления в адрес Президента Казахстана по случаю праздника Курбан айт также направили Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, Наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах, Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, Президент Алжира Абдель Маджид Теббун, Премьер-министр Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд, Генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха, Генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммад аль-Малик, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев и другие. Письма и телеграммы продолжают поступать.

