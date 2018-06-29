​Часть священного Улытау в Астане

Новая аллея, которой дали название «Улытау», расположилась в Астане между Триумфальной аркой и улицей Түркістан. Ее площадь – 1,2 га. Протяженность благоустроенной территории составляет 250 м, а ширина – 55 м. Здесь, по задумке столичного архитектора Серика Рустамбекова, расположатся копии памятников Улытау – это петроглифы Теректі әулие и Байқоңыр, каменные изваяния – балбалы, медеплавильные печи, скульптуры сайгаков и камень Амира Тимура.
– На аллее мы сделали так называемую точку – Хан ордасы, – говорит исполняющий обязанности руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области Тайхан Калмаханов. – Оригинал находится на территории Улытау. Это место, где казахских ханов поднимали на белой кошме. Я думаю, что наша аллея получилась содержательной. Надеюсь, что она станет одним из любимых мест отдыха горожан.
Название новой аллеи и цитата Президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева об Улытау высечены на установленном здесь монументе из камня – жадеите. Выбор пал на него не случайно. В древности люди считали жадеит священным камнем. Внешне он очень напоминает нефрит, но встречается в природе реже и ценится гораздо выше.
Улытау – это священная для казахов земля. Здесь располагалась резиденция старшего сына Чингисхана – Жошы и его внука Бату. Тут когда-то находилась первая столица Алтын Орды. Считается, что в этой земле захоронены Жошы-хан и Алаша-хан.
Главным элементом аллеи «Улытау» станет монумент «Қазақ еліне мың алғыс». Его высота вместе с постаментом – более 13 м. Скульптурная композиция, символизирующая благодарность казахскому народу, выполнена из бронзы. Ее отливали специалисты Карагандинского художественного комбината. Автором монумента является столичный архитектор Ренат Абенов. Он рассказал об идее своего творения.
– Центральной фигурой является женщина-казашка в национальной одежде, держащая детей других национальностей, которых она приютила, – рассказывает скульптор Ренат Абенов. – Возле нее стоят трое детей. Старший ребенок – кавказской внешности. В середине – девочка европейской национальности. А самый младший мальчик – это кореец. Он держит сосуд, из которого пьет воду. Фигуры детей символизируют те народы, которые были сосланы в Казахстан. Конечно, их гораздо больше, чем я изобразил. Но всех я не могу вылепить. В этом случае будет потеряна монументальность.
Скульптор рассказывает, что изначально хотел изобразить только двух детей: мальчика-кавказца и девочку-европейку. Но заказчик посоветовал добавить третьего ребенка. Иначе представителям азиатских народов будет обидно. Ведь их тоже ссылали в Казахстан.
– Этот памятник органично вписывается в пространство новой аллеи и продолжает ее тематику, – уверен Тайхан Калмаханов. – Ведь и в Карагандинской области, и в Астане много людей, которые попали в Казахстан не по собственной воле. Здесь живут их потомки. Мы должны помнить свою историю. Возможно, аллея «Улытау» станет местом, где будут проводить городские мероприятия, посвященные Дню благодарности. Надеюсь, что сюда 1 марта будут приходить люди и возлагать цветы к монументу «Қазақ еліне мың алғыс».
Подарок для столицы уже почти готов. Ожидается, что открытие аллеи «Улытау» состоится в понедельник, 2 июля.