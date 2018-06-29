​Часть священного Улытау в Астане

Новая аллея, которой дали название «Улытау», расположилась в Астане между Триумфальной аркой и улицей Түркістан. Ее площадь – 1,2 га. Протяженность благоустроенной территории составляет 250 м, а ширина – 55 м. Здесь, по задумке столичного архитектора Серика Рустамбекова, расположатся копии памятников Улытау – это петроглифы Теректі әулие и Байқоңыр, каменные изваяния – балбалы, медеплавильные печи, скульптуры сайгаков и камень Амира Тимура.

– На аллее мы сделали так называе­мую точку – Хан ордасы, – говорит исполняющий обязанности руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области Тайхан Калмаханов. – Оригинал находится на территории Улытау. Это место, где казахских ханов поднимали на белой кошме. Я думаю, что наша аллея получилась содержательной. Надеюсь, что она станет одним из любимых мест отдыха горожан.

Название новой аллеи и цитата Президента Казахстана Нурсултана

Назарбаева об Улытау высечены на установленном здесь монументе из камня – жадеи­те. Выбор пал на него не случайно. В древности люди считали жадеит священным камнем. Внешне он очень напоминает нефрит, но встречается в природе реже и ценится гораз­до выше.

Улытау – это священная для казахов земля. Здесь располагалась резиденция старшего сына Чингисхана – Жошы и его внука Бату. Тут когда-то находилась первая столица Алтын Орды. Считается, что в этой земле захоронены Жошы-хан и Алаша-хан.

Главным элементом аллеи «Улытау» станет монумент «Қазақ еліне мың алғыс». Его высота вместе с постаментом – более 13 м. Скульп­турная композиция, символизирующая благодарность казахскому народу, выполнена из бронзы. Ее отливали специалисты Карагандинского художественного комбината. Автором монумента является столичный архитектор Ренат Абенов. Он рассказал об идее своего творения.

– Центральной фигурой является женщина-казашка в национальной одежде, держащая детей других национальностей, которых она приютила, – рассказывает скульптор Ренат Абенов. – Возле нее стоят трое детей. Старший ребенок – кавказской внешности. В середине – девочка европейской национальности. А самый младший мальчик – это кореец. Он держит сосуд, из которого пьет воду. Фигуры детей символизируют те народы, которые были сосланы в Казахстан. Конечно, их гораздо больше, чем я изобразил. Но всех я не могу вылепить. В этом случае будет потеряна монументальность.

Скульптор рассказывает, что изначально хотел изобразить только двух детей: мальчика-кавказца и девочку-европейку. Но заказчик посоветовал добавить третьего ребенка. Иначе представителям азиатских народов будет обидно. Ведь их тоже ссылали в Казахстан.

– Этот памятник органично вписывается в пространство новой аллеи и продолжает ее тематику, – уверен Тайхан Калмаханов. – Ведь и в Карагандинской области, и в Астане много людей, которые попали в Казахстан не по собственной воле. Здесь живут их потомки. Мы должны помнить свою историю. Возможно, аллея «Улытау» станет местом, где будут проводить городские мероприятия, посвященные Дню благодарности. Надеюсь, что сюда 1 марта будут приходить люди и возлагать цветы к монументу «Қазақ еліне мың алғыс».

Подарок для столицы уже почти готов. Ожидается, что открытие аллеи «Улытау» состоится в понедельник, 2 июля.