Частица аула в городской среде

Утро. В школе-гимназии № 78 им. Смагула Садуакасулы уже несколько дней работает летний этноарт-лагерь «Мирас», открытый накануне Дня государственных символов. На пришкольной территории, где расположены юрты и качели алтыбакан, звучит зажигательная «Қара жорға». Под нее ребята, как учащиеся самой гимназии, так и других учебных заведений, исполняют танцевальные па во время утренней разминки.

В одном ряду с молодежью нельзя не заметить энергичную аже. Зовут ее, как узнала позже, Бактыгуль Жолдыбаева. Жительницу села Талапкер пригласили специально для того, чтобы вместе со школьными учителями научить детей основам декоративно-прикладного искусства.

Раз стежок, два стежок…

Технология изготовления национальных войлочных ковров, к примеру, сырмака и текемета, уходит вглубь веков. Ни одна казахская юрта не обходилась без этих теплых ковров, которые выступали и гидроизоляционным материалом, и удерживали в жилище исходящее от очага тепло. Раньше, говорят, ступая на войлочное изделие и бросая на него оценочный взгляд, гости судили о благосостоянии хозяев: чем краше был ковер, тем богаче считалась семья.

Навыки изготовления текемета и сырмака передавались из поколения в поколение. Сегодня об азах технологии знают старожилы и стараются научить этому нелегкому ремеслу подрастающее поколение. При этом, как правило, практически у каждой рукодельницы есть своя изюминка, которая и придает изделию особый вид.

– Вот, ребята, перед вами шерсть овец, – показывая на корзину с материалом, рассказывает Бактыгуль Жолдыбаева и знакомит воспитанников с тонкостями его обработки. – В зависимости от того, для чего будет использоваться шерсть, применяется та или иная технология дальнейшей работы. Главное – аккуратный подход.

Основной вид обработки шерсти – гребнечесание. При помощи пары незамысловатых игольчатых плоских катушек комок превращается в гладкую, тонкую и прак­тически одинаковую по толщине субстанцию. Но до красивых клубочков еще далеко. Дальше без веретена не обойтись. Для современных детей, не знакомых с пряжей и прядением, это приспособление в диковинку. Они внимательно следят за каждым движением рук Бактыгуль-аже. Готовый же клубок шерстяных нитей, если не вдаваться в подробности производственного процесса, после конечной обработки и покраски попадает в руки ткачей. В нашем случае таких дел мастерами выступают юные посетители лагеря.

Самое интересное, что прясть пытаются не только девочки, но и мальчики. Вот 11-летний Абильфаиз держит в руке клубок нитей и пропускает их через натянутые «струны» деревянного ткацкого станка. Композиция, как он говорит, несложная – пейзаж. Куда труднее мальчишкам определить, где нить утка (поперечная), а где – основания. Но одно они знают точно: важно в процессе ткачества выработать скорость, так дела идут веселее и интереснее.

А вот при ручной вышивке узоров спешка, как верно замечает ученица 6-го класса Гульшахар Амандык, ни к чему. Одно неверное движение – и нить на полотне будет каждый раз напоминать об ошибке.

– Моя задача – заполнить ровными петлями всю полость узоров, – поясняет начинающая рукодельница. – Вчера учитель по художественному труду Ляззат Атыбай показала, как правильно работать с нитями и иглой. Мне уже не терпится увидеть результат, но торопиться нельзя. Можно все испортить.

К слову, Ляззат Атыбай – руководитель этноарт-лагеря «Мирас», а вот идейным вдохновителем и инициатором креативных идей можно по праву назвать Галию Омашеву – заместителя директора по воспитательной работе.

– Наш лагерь – место погружения в культуру, а также сохранения и передачи традиций, обычаев, языка и истории казахского народа. Он также выступает своего рода образовательной платформой для освоения азов декоративно-прикладного искусства. Свои двери лагерь открывает в 9.00. Посетители поделены на три потока, по 30 учеников в каж­дом, – отмечает Ляззат Атыбай, добавляя, что лагерь будет работать до конца лета.

Музей под шаныраком

Деревянных ткацких наборов, пряжи и нитей в лагере хоть отбавляй. Хватит, как говорится, на всех. Порой недостаточно лишь выдержки и терпения у детей. Устав от монотонной работы, они бегут либо на алтыбакан – качели на шести столбах, либо – в юрты, одна из которых – музей.

– Этот музей мы создавали буквально по крупицам, – рассказывает Галия Омашева. – За сырмаками с вековой историей, тускиизами (настенные ковры) возрастом 70–80 лет я специально ездила к родственникам в село Актогай Карагандинской области. Наша задача – создать максимально реалистичные условия для знакомства с национальной культурой. Одно дело – говорить о высоких ценностях, другое – наглядно демонстрировать, к примеру, старинные изделия и вещи, которые составляют основу быта и традиций нашего народа.

На сегодняшний день в музее собраны различные предметы, некоторые из них можно по праву назвать раритетными. Есть в общем наборе сундуки, бесик, дастархан с самоваром и астау, шапаны. У порога стоят ступа, жернова и швейная машинка прошлых лет. Смотришь и представляешь быт казахов у подножья Заилийского Алатау: вот у самой юрты сидят несколько ажелер и гибкими прутьями из тальника сбивают состриженную с овец шерсть. Чуть поодаль девушки-красавицы ткут на узконавойном станке будущий безворсовый ковер – алаша или спицами вяжут теплые одеяния. Вся эта композиция завершается парой крепких джигитов, которые при помощи самодельного жернова, именуемого тас диірмен, измельчали зерна различных культур, в основном пшеницы и проса.

По некоторым сведениям, это приспособление исчезло еще в конце прошлого столетия, хотя, думаю, где-нибудь в отдаленном ауле его еще используют. Конечно, для современных детей такая ручная машинка для размола зерна – это всего лишь скрепленные друг с другом большие камни. А на вопрос, что такое мельница, они начинают рассказывать о лопастном сооружении средневекового стиля из игровой платформы Minecraft. Кстати, именно за этой игрой мы застали нескольких детей во второй юрте, где проходят практические занятия. Пока педагог объясняла одним основы ткачества и шитья, некоторые убежали в крытое жилище.

– Ребята, зачем вам телефоны? Лучше поиграйте в асыки, – вступаю в беседу с парой мальцов, удобно расположившихся на сырмаках и корпе (одеяло).

– Тате, здесь у нас созданы «миры», мы в них строим дома, сажаем пшеницу, играем и даже охотимся, – отвечают они, усердно нажимая на сенсорные клавиши гаджетов.

Неужели современные приложения стали конкурентами традиционным играм? Нет, ну никак мобильное творение не способно заменить асыки, которые, между прочим, могут быть полезными: к примеру, в профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата.

– Наряду с асыками часть казахской культуры и традиций представляет и изготовление изделий, в частности народных музыкальных инструментов из дерева, кости и других материалов, – говорит трудовик Бауыржан Тусипжанов, показывая свои работы.

Знакомя нас с выставкой своих изделий, педагог сказал важную вещь: этноарт-лагерь – настоящая лаборатория по привитию культурных ценностей. С ним солидарны и родители, которые приводят сюда своих детей. Они назвали это место частицей аула в городской среде.

По данным столичного управления образования, в Астане при школах функционируют 20 этнолагерей.