Отметим, что в условиях глобальных дискуссий о влиянии искусственного интеллекта на обучение Казахстан исходит из позиции, что ИИ не заменяет учителя, а усиливает его профессиональные возможности. Использование ChatGPT Edu направлено на снижение административной и методической нагрузки на педагогов и создание условий для более качественного и персонализированного обучения.

Проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых по итогам Меморандума о сотрудничестве, подписанного 6 ноября 2025 года в ходе визита Главы государства в Соединенные Штаты Америки. Основной договор заключен между OpenAI, Inc., Freedom Holding Corp. и региональным партнером Bilim Group. Проект реализуется на частные средства, без привлечения государственного бюджета или внешних грантов.

– Присоединение Казахстана к первой международной когорте Edu for Countries происходит в Год искусственного интеллекта и цифровизации и отражает наш системный подход к внедрению ИИ в ключевые сферы. Мы рассматриваем ChatGPT Edu как прак­тический инструмент поддержки педагогов и развития исследовательской среды. Программа реализуется с учетом нацио­нальных образовательных стандартов, требований безопасности и принципа равного доступа, – сообщил заместитель Премьер-министра – министр ИИ и цифрового развития Жаслан Мадиев.

В рамках внедрения ChatGPT Edu в Казахстане предусмотрено бесплатное предоставление 165 тыс. лицензий образовательным организациям страны.

– ChatGPT Edu – комплексное решение для университетов, которое усиливает возможности преподавателя и исследователя, а не подменяет их. В образовательном процессе и науке ИИ позволяет ускорить подготовку учебных материалов, повысить качество обратной связи со студентами и открыть новые возможности для исследовательской работы. Это важный элемент формирования в Казахстане конкурентоспособной, AI-грамотной академической среды. Казахстан делает ставку не на автоматизацию образования, а на расширение человеческого потенциала. Мы не готовим пользователей искусственного интеллекта – мы готовим его создателей, – подчеркнул министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

– Внедрение искусственного интеллекта в систему образования мы рассматриваем как стратегический шаг по усилению роли педагогов. Искусственный интеллект становится его помощником, беря на себя часть не свойственных педагогам задач. ИИ – не источник готовых ответов, а ресурс для развития мышления, ответственности и цифровой культуры. Он помогает оперативно создавать дифференцированные учебные материалы для учащихся с разным уровнем подготовки, повышать эффективность обратной связи и формировать у обучающихся навыки работы с современными технологиями. Для Казахстана особенно важно воспитывать не пассивных потребителей ИИ, а поколение, способное осознанно, критичес­ки и созидательно взаимодействовать с ним, – отметила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

ChatGPT Edu предоставляет педагогам инструменты для подготовки учебных материалов, заданий и тестов, адаптации контента под уровень обучающихся. При проверке работ система может использоваться для формирования критериев и подготовки обратной связи, при этом все решения, связанные с оцениванием, остаются в компетенции преподавателя.

Как сообщила пресс-служба Минпросвещения, с января 2026 года совместно со специалистами OpenAI будет организовано регулярное обучение пользователей по практическому применению ChatGPT Edu в образовательной, административной и исследовательской деятельности. Это позволит обеспечить единые подходы к использованию ИИ и повысить цифровую и AI-грамотность педагогов.

Для образовательных организаций предусмотрено выделенное защищенное рабочее пространство, обеспечивающее совместную работу и соблюдение требований законодательства Казахстана в сфере информационной безопасности и защиты персональных данных.

– Astana Hub уделяет особое внимание развитию человеческого капитала и формированию устойчивой технологической экосистемы. Присоединение к инициативе Edu for Countries и доступ к инструментам ChatGPT Edu расширяют образовательные возможности студентов peer-to-peer школы Tomorrow School и программы Tech Orda, помогая им развивать AI-компетенции и применять технологии искусственного интеллекта на практике, – проинформировала управляющий директор Astana Hub Валерия Тё.

Международный опыт внедрения ChatGPT Edu в ведущих образовательных учреждениях показывает рост вовлеченности обучающихся, повышение качества учебных материалов и оптимизацию времени преподавателей. Эти результаты будут использованы при поэтапном внедрении технологии в образовательную систему Казахстана.