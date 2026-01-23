ChatGPT Edu: начало системного внедрения
146
Кадиша Ныгмет
Компания OpenAI объявила о запуске первой международной когорты инициативы Edu for Countries в рамках глобальной программы OpenAI for Countries. В первую волну стран-участниц вошли Эстония, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Греция и Казахстан. Присоединение нашей республики к инициативе означает начало системного внедрения ChatGPT Edu – специализированной образовательной версии искусственного интеллекта – в национальную систему образования.