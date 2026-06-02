NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения

В мире,Технологии
Айман Аманжолова
корреспондент

Новая технология позволяет запускать чат-боты прямо на устройстве без постоянного обращения к облачным сервисам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

NVIDIA представила чип для персональных компьютеров нового поколения. Система объединяет центральный и графический процессоры для работы с ИИ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Новая технология позволяет запускать чат-боты прямо на устройстве без постоянного обращения к облачным сервисам. То есть обработка запросов пользователя происходит непосредственно на компьютере без подключения к интернету.

Презентация новинки прошла на технологической выставке в Тайбэе. Первые компьютеры с новым чипом появятся в продаже уже этой осенью.

Эксперты считают, что выход NVIDIA на рынок процессоров для персональных компьютеров усилит конкуренцию в этом сегменте рынка.

 

#ИИ #чип #Nvidia

