Комитет государственных доходов проводит активную работу по обеспечению прозрачности и справедливого налогообложения в цифровой экономике, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным КГД, с мая 2025 года произведена условная регистрация компании OpenAI, L.L.C. ведущей американской организации в сфере искусственного интеллекта, широко известной как разработчик интеллектуальной системы ChatGPT.

ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом. Теперь за оказание услуг физическим лицам на территории Казахстана чат-бот будет производить уплату НДС в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

В КГД напомнили, что с 2022 года Казахстан успешно применяет налог на цифровые услуги - так называемый «налог на Google». Эта мера стала важным шагом в направлении справедливого налогообложения транснациональных IT-компаний, работающих на рынке страны.

Среди плательщиков налога такие международные игроки, как Alibaba, Aliexpress, Apple Google, Huawei, Netflix, Pinduoduo, Temu и другие.