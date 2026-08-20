OpenAI подаст документы на IPO

Выход на биржу может состояться раньше, если темпы роста бизнеса продолжат ускоряться, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Американская компания OpenAI, разработавшая популярный чат-бот ChatGPT, планирует провести первичное публичное предложение (IPO) и стать публичной корпорацией в 2027 году. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на финансового директора OpenAI Сару Фрайар.

«IPO — это не финишная черта, а важный этап, еще один раунд привлечения капитала», — заявила Фрайар.

Как отметил телеканал, выход на биржу может состояться раньше, если темпы роста бизнеса продолжат ускоряться.

По словам Фрайар, OpenAI получила значительную финансовую гибкость после привлечения $122 млрд в марте текущего года. Эти средства позволили компании укрепить позиции на рынке искусственного интеллекта и продолжить масштабные инвестиции в исследования и разработки.

Компания в июне конфиденциально подала документы на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. При этом Фрайар призвала сотрудников не беспокоиться, если главный конкурент компании Anthropic окажется на бирже первым. Финансовый директор подчеркнула, что у OpenAI собственный путь.

В преддверии размещения компании необходимо предоставить обоснование стоимости в $852 млрд. Годовой темп выручки OpenAI, по данным CNBC, недавно превысил $40 млрд. Корпоративное направление в этом квартале показало положительную динамику: доход вырос примерно на 50%.

Компания искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI 18 августа представила ChatGPT для подростков, разработанный специально для несовершеннолетних и включающий родительский контроль и расширенные функции безопасности. В новой версии приложения автоматически активируется режим «для подростков», когда возраст пользователя оценивается как менее 18 лет.