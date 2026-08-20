OpenAI подаст документы на IPO

США,Искусственный интеллект
Айман Аманжолова
корреспондент

Выход на биржу может состояться раньше, если темпы роста бизнеса продолжат ускоряться, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Американская компания OpenAI, разработавшая популярный чат-бот ChatGPT, планирует провести первичное публичное предложение (IPO) и стать публичной корпорацией в 2027 году. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на финансового директора OpenAI Сару Фрайар.

«IPO — это не финишная черта, а важный этап, еще один раунд привлечения капитала», — заявила Фрайар.

Как отметил телеканал, выход на биржу может состояться раньше, если темпы роста бизнеса продолжат ускоряться.

По словам Фрайар, OpenAI получила значительную финансовую гибкость после привлечения $122 млрд в марте текущего года. Эти средства позволили компании укрепить позиции на рынке искусственного интеллекта и продолжить масштабные инвестиции в исследования и разработки.

Компания в июне конфиденциально подала документы на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. При этом Фрайар призвала сотрудников не беспокоиться, если главный конкурент компании Anthropic окажется на бирже первым. Финансовый директор подчеркнула, что у OpenAI собственный путь.

В преддверии размещения компании необходимо предоставить обоснование стоимости в $852 млрд. Годовой темп выручки OpenAI, по данным CNBC, недавно превысил $40 млрд. Корпоративное направление в этом квартале показало положительную динамику: доход вырос примерно на 50%.

Компания искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI 18 августа представила ChatGPT для подростков, разработанный специально для несовершеннолетних и включающий родительский контроль и расширенные функции безопасности. В новой версии приложения автоматически активируется режим «для подростков», когда возраст пользователя оценивается как менее 18 лет.

#OpenAI #биржа #IPO

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