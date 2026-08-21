Искусственный интеллект становится новой базовой компетенцией – министр науки и высшего образования

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект становится не отдельной специальностью, а базовой компетенцией для студентов, преподавателей и исследователей по всем профессиональным направлениям. Об этом заявил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

Фото: КИСИ

По словам министра, цифровая трансформация высшего образования переходит от отдельных инициатив к системному внедрению технологий искусственного интеллекта. В рамках программы AI-Sana базовую подготовку в сфере ИИ прошли более 706 тыс. студентов. Для дальнейшего масштабирования программы определены 27 якорных университетов во всех регионах страны.

В образовательные программы 95 вузов интегрировано более 2 тыс. курсов по искусственному интеллекту. Совместно с OpenAI, Freedom Holding Corp. и АО «Казахтелеком» внедряется ChatGPT Edu, который обеспечит профессорско-преподавательскому составу доступ к современным инструментам ИИ.

Еще одним этапом станет запуск Казахского исследовательского университета искусственного интеллекта, который в 2026 году начнет обучение студентов. Новый вуз будет ориентирован на подготовку специалистов и проведение исследований на стыке ИИ и ключевых отраслей экономики.

«Искусственный интеллект становится не отдельной специальностью, а базовой компетенцией для студентов, преподавателей и исследователей во всех профессиональных направлениях», – подчеркнул Саясат Нурбек.

Одновременно система высшего образования перестраивается под запросы новой экономики. Начато содержательное обновление 235 образовательных программ, во всех 20 регионах сформированы карты потребности в кадрах, расширяются дуальное обучение и производственные практики. В десяти вузах совместно с промышленными компаниями реализуется модель «индустриального PhD».

Изменяется и роль науки в экономике. Внутренние затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы выросли со 121 млрд до 173 млрд тенге, а доля коммерциализированных научных проектов достигла 31%. Университеты и научные организации постепенно становятся центрами создания технологий, новых производств и высокопроизводительных рабочих мест.

По словам министра, соединение качественного образования, искусственного интеллекта и прикладной науки должно сформировать основу для перехода Казахстана к экономике знаний.

Напомним, в Астане состоялся National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке», организованный Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

С презентацией спикера можете ознакомиться здесь.

#Казахстан #Образование #министр #ИИ

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