Мухамеджан Мамаджанович – личность неординарная. Он смотрит прямо в глаза собеседнику, и у него строгий взгляд, но довольно улыбчивое лицо. Несмотря на свой статус, человек он приветливый и радушный, всегда готов протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. А главное, он очень скромен. Неудивительно, что хвалиться своими достижениями и заслугами Турдахунов не любит, как и вообще говорить о себе. Но о производстве Мухамеджан Мамаджанович может рассказывать часами. Таков человек, горячо преданный своему делу.

Почти 20 лет жизни Мухамеджан Турдахунов отдал руководству одним из самых крупных предприятий страны по добыче и обогащению железных руд – АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (ССГПО).

– Комбинат – это огромнейшее промышленное предприятие, можно даже сказать – целый город. В советское время там работали 24 тысячи человек. Добавьте к этому еще коэффициент семейнос­ти – 3, и получится настоящий город. И вот в 1997 году место руководителя занял Мухамеджан Турдахунов. Когда его представили, он сказал всего два предложения: «Здравствуйте! Будем работать на благо комбината и его трудящихся!» Тогда я понял, что громкие фразы не для него, а позже убедился в том, что Турдахунов – человек больших дел. Он всегда знал, что и как делать. При этом был очень скромен и сдержан. И вот эта сдержанность – честь ума, – вспоминает бывший первый секретарь горкома партии города Рудного, секретарь Костанайского областного маслихата Сакен Тукенов.

Руководство Мухамеджана Турдахунова металлургическим гигантом региона и одним из крупных промышленных предприятий в стране выдалось на тяжелейшие годы. То было время становления Казахстана как молодого государства. В период, когда страна утратила экономические связи с республиками бывшего Союза, ССГПО сыграло важнейшую роль в укреплении позиций Казахстана на международном рынке. А ведь тогда только начинали налаживать связи с соседними республиками – Китаем, Российской Федерацией.

Были не только взлеты, но и крити­ческие ситуации.

– В конце 1997-го случился кризис: рынок обвалился, концентрат стоил шесть долларов, и, конечно же, мы не могли его продавать дороже. Производство стояло. Тогда мы подписали соглашение с профсоюзом о том, что руководители будут получать зарплату по 1 000 тенге, а рабочие – минималку, но все каждый день должны выходить на работу. Зачем? Для того чтобы максимально сохранить технику, оборудование. У нас было 250 экскаваторов, и каждый из них содержал порядка 50 тонн меди. Представляете, если, к примеру, украли бы весь кабель? Мы бы никогда не смогли восстановить производство. Машины, станки – все связано с электричеством, со всем производственным циклом, и мы могли бы потерять все в считаные минуты, – рассказывает Мухамеджан Турдахунов. – В таком режиме мы проработали семь долгих месяцев. И надо отдать должное нашим рабочим, все понимали, какая ситуация сложилась на рынке. Не было ни одного вопроса, коллектив верил, что комбинат вновь начнет работать. Так и произошло. В мае 2008-го мы заключили контракт с Магнитогорским металлургическим комбинатом и в июне уже выдали 800 тысяч тонн железорудного концентрата. Мы сумели сохранить и производство, и коллектив. Это был настоящий успех. Хотя изначально никто не верил, что мы сможем это сделать.

С того времени началась новая веха в истории Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного комбината. Рудненский гигант не только системно наращивал объемы производства, но и уделял большое внимание качеству продукции, а также внедрению новых технологий.

– Под руководством Мухамеджана Турдахунова объединение достигло высоких показателей по добыче руды. В Рудном был запущен металлопрокатный завод, а также разработан юго-восточный борт Соколовского карьера, усиленными темпами развивались ­Качары, – делится воспоминаниями директор Сарбайского рудоуправления АО «ССГПО» в 2010–2014 годах, а ныне начальник Сарбайского горно-добычного цеха АО «ССГПО» Евгений Чернов.

Конечно, как и на любом крупном производстве, на ССГПО случались аварии, которые требовали от руководящего состава принятия быстрых решений и слаженных действий.

– Иногда нужно было решать вопрос посреди ночи: бежать, вызывать машину и ехать на место, чтобы к утру все могли устранить и восстановить. В то время у руководителей график работы был напряженным: ты должен был прийти рано, уйти поздно, ежедневно рассматривая до 200 важных вопросов, большинство из которых нужно было решить незамедлительно. И Мухамеджану Мамаджановичу это удавалось. При этом он всегда ставил производственный коллектив на первое место.

Он говорил о том, что рабочий человек не должен чувствовать себя одиноким возле станка, за штурвалом большегрузного автомобиля. Больше того, он говорил, что рабочий не должен возиться в масле, как это было со старыми ­КамАЗами. Помню, однажды он позвонил мне и предложил проехать в Сарбайский карьер на смотровую площадку. И там я увидел новую большегрузную технику Hitachi японского производства. Я просто порадовался, когда лицезрел, как рабочий, улыбаясь, садится в эту машину. А спустя время на одном из совещаний Мухамеджан Турдахунов сказал, что даже при самом умелом руководстве в конечном итоге трудовую славу куют рабочие руки. Зал аплодировал стоя. И эта его позиция мне очень нравилась, – продолжает Сакен Тукенов.

– При Мухамеджане Турдахунове у нас в корне изменился парк горно-выемочных машин. От простейших советских экэгэшек мы перешли на гидравли­ческие иностранные экскаваторы. Они очень высокопроизводительные. Судите сами: емкость ковша ЭКГ достигала максимум 12,5 кубометра, а емкость ковша Hitachi X5500 – 27. Кстати, на тот момент мы первые в Казахстане стали использовать такой экскаватор. Это позволило повысить производительность экскаваторного парка, а соответственно и в разы увеличились объемы добычи руды и производство вскрыши, – уточняет директор Качарского рудоуправления, а с 2014-го и поныне – начальник горнодобычного цеха АО «Качары руда» Владимир Подгаецкий.

Вместе с производством росли и развивались его сотрудники. Председатель правкома первичной профсоюзной организации работников ССГПО Татьяна Шерстобитова утверждает: как руководитель, Мухамеджан Турдахунов был строгим, но всегда справедливым. Умело подбирал кадры, вырастил не одно поколение горняков, вел политику, ориентированную на молодежь: отправлял учиться, поддерживал проведение конкурсов профмастерства с предоставлением победителям разряда вне очереди и других возможностей.

– Мухамеджан Мамаджанович всегда очень уважительно относился к людям, к сотрудникам, к вопросам, которые мы поднимали. Самый главный документ, который мы с ним подписали, – коллективный договор. У нас был лучший коллективный договор, мы за него получили немало наград. Одна из них – Гран-при Федерации профсоюза. И вы же понимае­те, что это было бы невозможно, если бы не было доверительных и уважительных отношений с социальным партнером, коим являлся Мухамеджан Турдахунов, – отмечает Татьяна Шерстобитова.

Костанайская область, и в частности Рудный, стали для Турдахунова родными. Много усилий и средств вложено в социальное развитие региона. Так, в разные годы здесь были обновлены школы, капитально отремонтирован лечебно-оздоровительный центр – приобретены новая мебель и современное оборудование, культурно-развлекательный центр «Горняк», стадион, построены детские сады и многое другое.

– Большое внимание было уделено развитию поселка Качары. По просьбе жителей в годы работы Мухамеджана Турдахунова был построен современный спорткомплекс. Раньше таких объектов там не было. Был зал еще советского типа в ДК и при школах, а вот о полноценном спортивном комплексе оставалось только мечтать. И он появился: там есть детские секции, тренажерный, борцовский и боксерский залы, а также помещения для игр в футбол, баскетбол и волейбол. В спортзале занимаются практически все жители Качар – от мала до велика – и очень благодарны за эту возможность. К слову, наша команда в последние годы занимает призовые места в спартакиаде дивизиона «Железо», многие ребята, которые живут в Качарах и занимаются в спорткомплексе, участвуют в респуб­ликанских соревнованиях по футзалу. В общем, хорошее подспорье сделали для развития спорта в нашем поселке, – ­утверждает Владимир Подгаецкий.

Впрочем, развитию спорта уделено внимание не только в Качарах, но и в Рудном, да и области в целом. В 2000 году, когда Мухамеджан Турдахунов возглавил Федерацию хоккея Костанайской облас­ти, под его руководством был создан клуб «Горняк». На протяжении 15 лет он участвовал в чемпионате РК. За эти годы рудненская команда шесть раз становилась бронзовым призером, один раз серебряным и дважды обладателем кубка. Кроме того, хоккейная команда «Горняк» в течение пяти лет трижды была победителем чемпионата России.

Разумеется, такие результаты невозможны без мощной базы и достойных условий, в которых занимались спорт­смены.

– Мухамеджан Турдахунов уделял большое внимание социальному обеспечению спортсменов. Он требовал, чтобы и раздевалки, и душевые были в хорошем состоянии. В 2004 году для нашей команды он приобрел комфортабельный автобус, потому что понимал, что мы не можем ездить на соревнования на поездах. Кстати, «Горняк» стал первой казахстанской ­командой, у которой появился свой личный транспорт. А спустя время Мухаметжан Турдахунов купил нам новый автобус. При его деятельности команда имела и льготы. Помимо зарплаты, нам выделялись и премиальные вознаграж­дения. По тем временам очень даже неплохие деньги: от 20 до 40 тысяч тенге. Это был хороший стимул для хоккеистов.

Уделялось большое внимание и тренерскому составу. Мухамеджан Мамаджанович пригласил одного из ведущих тренеров в стране Сергея Могильникова, который занимался с нашими ребятами. Много помогал с приобретением обмундирования, следил, чтобы уровень инвентаря наших спортсменов соответствовал требованиям… Словом, было внимание ко всему. Он относился к нуждам людей будто бы по-отцовски и в то же время со всей серьезностью. И такая забота приносила свои плоды, – рассказывает заслуженный деятель физической культуры и спорта РК, мастер спорта СССР по хоккею с мячом, официально признанный лучший форвард КазССР Иван Шваб.

В центре внимания Мухамеджана Турдахунова был не только профессиональный хоккей, он активно поддерживал также детские команды. С юными спортсменами работали восемь тренеров, которые готовили начинающих рудненских хоккеистов к чемпионатам Казахстана, а также России среди детей. Детские команды существовали на взносы родителей и спонсорские средства. Комбинат во главе с Мухамеджаном Турдахуновым помогал юным хоккеис­там с обмундированием.

– Мне всегда хотелось, чтобы дети занимались чем-то полезным. На мой взгляд, спорт – замечательное и полезное времяпровождение. В Рудном некуда было пойти, поэтому молодые люди часто сидели в подъездах, пили пиво, курили… Тогда мы приняли решение о реконструкции культурно-развлекательного центра «Горняк». Было закуплено новое оборудование, которое работает по сей день, – говорит Мухамеджан Турдахунов.

Будучи глубоко духовным человеком, Мухамеджан Мамаджанович внимателен к верующим. В годы его руководства АО «ССГПО» в Рудном и Качарах были построены и мечети, и церкви.

– Раньше в Рудном не было мечети. В 2000-х наши аксакалы пошли на прием к Мухамеджану Мамаджановичу с просьбой решить вопрос с транспортом, чтобы верующие могли ездить по пятницам на молитву в областную мечеть, которая находится в Костанае. И для них выделили автобус. Параллельно началась работа по восстановлению заброшенного здания бывшего детского садика. Под руководством Мухамеджана Турдахунова его реконструировали под мечеть. На втором этаже расположилась столовая, где давали поминальные обеды, а на первом – молитвенные залы. На протяжении нескольких лет Мухамеджан Турдахунов поддерживал мечеть, помогал в решении многих проблем и различных вопросов.

А в 2007-м в праздник Курбан айт во время поздравительной речи он сказал, что построит в Рудном мечеть. И ровно через год мы ее открыли. А еще через год он построил там церковь. В 2013-м также по просьбе местных аксакалов была построена мечеть и в Качарах, а затем там же появилась церковь. То есть Мухамеджан Мамаджанович уделял внимание и мусульманам, и христианам, – поясняет помощник имама Рудного в 2002–2013 годах, в 2013–2017 – главный имам поселка Качары, а с 2017-го и поныне – помощник имама города Тобыла Ерлан Сыздыков.

Надо сказать, что Мухамеджан Турдахунов внес большой вклад и в возведение мечети в Костанае. Новое современное и просторное трехэтажное здание, выполненное в классическом исламском стиле, было отдано под нужды костанайской областной мечети. Она стала не только архитектурной достопримечательностью города, но и духовным центром, способным одновременно вместить почти 4 000 верующих.

По сей день Мухамеджан Турдахунов оказывает поддержку объектам религии, занимается благотворительностью: помогает многодетным и малоимущим, предоставляя им материальную поддерж­ку, обеспечивая продуктами питания. Сам он считает, что это норма – протягивать руку помощи людям. И если есть возможность, он обязательно поможет.

Не это ли показатель того, что Мухамеджан Турдахунов из тех, о ком говорят «он славен не словами, а делами»?