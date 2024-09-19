Человек погиб при взрыве газа в Алматинской области

Предварительная причина взрыва – утечка природного газа в системе газоснабжения жилого дома
В Алматинской области взорвался газ в двухэтажном жилом доме на двух хозяев в селе Жалпаксай Карасайского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС
По прибытии на место вызова пожарные установили, что в результате хлопка газовоздушной смеси обрушилась кровля дома и разрушились стены.
Отмечается, что хозяйка разрушенной квартиры №1 в этот момент была на работе. Шестеро жителей второй квартиры не пострадали.
Во время разбора завалов спасатели нашли тело хозяина квартиры №1, 1957 г.р.
«На месте происшествия работают силы и средства ДЧС Алматинской области, ДП, РОСО, БМСП и газовая служба 104. Предварительная причина хлопка – утечка природного газа в системе газоснабжения жилого дома. ДЧС Алматинской области призывает граждан соблюдать правила безопасности при эксплуатации газового оборудования», – добавили в департаменте.