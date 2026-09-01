МВД ликвидировало международный канал вербовки людей в наркосеть

Закон и Порядок

МВД Казахстана ликвидировало международный канал вербовки людей в наркосеть. Масштабная спецоперация охватила территории сразу нескольких государств, передает Kazpravda.kz

Фото: polisia.kz

Операция проводилась во взаимодействии с правоохранительными органами Украины и Албании, генеральными прокуратурами Казахстана и Украины, Интерполом и Управлением по борьбе с наркотиками США.

По информации МВД, под видом легального трудоустройства преступники набирали операторов call-центров, HR-менеджеров, химиков, курьеров, закладчиков, логистов и работников складов. Людям обещали легкий заработок, но в действительности втягивали их в международный наркобизнес.

- Это была разветвленная преступная структура с четким распределением ролей. Ее организовал 36-летний гражданин сопредельного государства. МВД Казахстана участвовало во всех ключевых этапах операции - от анализа цифровых доказательств и установления участников сети до проведения обысков и задержаний на территории нашей страны, - рассказал заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов.

На протяжении документирования преступной деятельности в Украине проведено 26 обысков в вербовочных call-центрах и изъято около четырех тысяч цифровых доказательств. Их анализ позволил установить 31 наркомагазин в Telegram, организаторов преступной схемы и сотни завербованных лиц. Их причастность к распространению наркотиков в Казахстане проверяли сотрудники МВД.

В мае операция перешла в очередную активную фазу. При участии представителей МВД Казахстана в Киеве и Киевской области проведено 70 обысков, пресечена деятельность вербовочных call-центров и установлены 27 активных участников преступного сообщества.

В июле уже на территории Казахстана при участии украинских правоохранителей прошли еще 15 обысков. Задержаны участники сети, причастные к сбыту наркотиков в нашей стране.

- Внутри преступной структуры действовали жесткие правила. Людей, которые пытались отказаться от преступной деятельности, штрафовали, избивали и незаконно удерживали. За привлекательными вакансиями скрывалось не трудоустройство, а вовлечение человека в наркобизнес, из которого ему уже не позволяли выйти, - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов.

На завершающем этапе проведено еще 35 обысков в пяти областях Украины и городе Киеве. Ликвидированы два звена международной сети, занимавшиеся вербовкой граждан. Изъято 24 кг смеси с синтетическим наркотиком, более 3,5 тысячи самокруток и около двух тысяч расфасованных пакетов. Задержаны семь человек, девяти участникам преступной схемы уже предъявлены обвинения.

- За этими цифрами - тысячи наркотических доз, которые не дошли до улиц. Это сохраненное здоровье людей, семьи, защищенные от последствий наркозависимости, и граждане, которых удалось уберечь от вовлечения в преступный бизнес. Работа по установлению организаторов и всех участников международной сети продолжается, - отметил спикер.

МВД призывает граждан критически относиться к предложениям о легком заработке в интернете. За привлекательной вакансией может скрываться международная наркосеть.

 

#ликвидация #наркоканал

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