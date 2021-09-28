Человек с ружьем

Последние события в нашем Алматы и в российской Перми в очередной раз продемонстрировали: наличие оружия – большая ответственность. Позволять владеть им человеку, который не может совладать с эмоциями или и вовсе неадекватен, категорически недопустимо.

– Вообще медицинское заключение при выдаче разрешения на покупку оружия в Казахстане является чуть ли не самым главным из перечня требований к кандидату на его приобретение, ну если не считать достижения 18-летнего возраста, – рассказывает начальник отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД РК Асылбек Идрисов. – Человек должен пройти медицинское освидетельствование и предоставить документ, удостоверяющий, что он не сос­тоит на учете в психоневрологическом, наркологическом диспансерах.

Согласно законодательству, предоставление медицинского заключения уже наполовину решает вопрос в пользу желающего приобрести оружие. Впрочем, помимо медзаключения, в ОВД еще требуют документ, подтверждающий прохождение гражданином специального курса по обучению безопасному обращению.

Для этого нужно найти специа­лизированный учебный центр, а их в республике 63, пройти курс обучения и сдать теоретическую и практическую части соответствующей программы. Отметим, что все эти центры работают на основе разрешения от органов внутренних дел.

Также нужно оплатить государственную пошлину, но главное – следует подтвердить, что у вас есть условия для безопас­ного хранения оружия.

Итак, о каких условиях идет речь?

– Для хранения оружия и пат­ронов к нему необходимо при-

обрести металлический шкаф – сейф с толщиной стенок не менее 3 миллиметров и внутренним зам­ком на двери, – комментирует практикующий адвокат Бахтияр Галимжанов. – Не допус­кается развешивание оружия на стенах жилых комнат.

При этом юрист отметил, что в городах место проживания постоянного владельца граж­данского оружия должно быть, помимо прочего, оборудовано сигнализацией. Причем устойчивой.

Вообще существует три вида оружия – боевое ручное стрелковое и холодное, гражданское и служебное. Гражданское под­разумевает охотничье оружие, спортивное и оружие само-

обороны.

Что интересно, в случае с оружием самообороны не требуется каких-либо доказательств того, что человеку грозит опасность. И значит, по факту любой желаю­щий, если он не охотник и не спортсмен, может сказать о том, что оружие необходимо ему для самообороны.

Адвокат в свою очередь констатирует, что право на необходимую оборону является конституционным правом человека и гражданина, и поэтому никаких отдельных оснований для получения оружия самообороны в виде доказательств, подтверж-

дающих совершаемое в отношении человека преступление, не требуется.

Однако нельзя не признать – нередко оружие применялось и в совершенно иных целях. Далеко за примерами ходить не надо. Вспомним случившееся в российских городах – Казани и Перми. В обоих случаях, как позже выяснилось, у стрелков были разрешения на приобретение оружия. В Казани погибли 9 человек, а в Перми – 6.

А недавняя стрельба в Лисаковске Костанайской области? Масштаб не такой. Но тем не менее мужчина убил человека – свою соседку. Причина – бытовой конфликт. А между тем виновник трагедии владел ружьем на законных основаниях.

– В 2018 году произошло убийст­во малолетним мальчиком собственной сестры в Туркестанской области, – вспоминает Асылбек Идрисов. – И в этом случае виновным в трагедии был отец детей, оставивший свое охотничье ружье без присмотра.

К слову, за неправильное хранение оружия есть отдельная статья. Есть статья и за «небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия». Но если говорить в целом, то за незаконное хранение и ношение оружия преду­смотрена как уголовная, так и административная ответственность.

Так, согласно статье 287 УК РК «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним – наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок».

Если же речь идет об огнестрельном оружии, взрывчатых веществах или взрывных устройствах, то санкция статьи предусматривает штраф уже в размере до 5 тыс. МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Что касается административной части, то по КоАП проходит не зарегистрированное в органах внутренних дел гладкоствольное, газовое оружие и патроны к нему, а равно электрическое, пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Джоуля, калибром более 4,5 миллиметра. Правда, есть одно «но»: согласно УК и КоАП, «лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, освобождается от административной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного правонарушения».

– Вот уже который год мы проводим акцию по добровольной сдаче незарегистрированного оружия, – отмечает начальник отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД. – Если говорить об эффективности принимаемых мер, то могу сказать, что за последние 5 лет наблюдается снижение количества преступлений с применением огнестрельного оружия. Причем почти наполовину.

По словам полицейского, все сданное оружие потом идет на утилизацию. Чаще всего это оружие из советского прошлого. Все дело в том, что раньше оно не всегда регистрировалось, и зачастую его выдавали обычным работникам сельского хозяйства для защиты животных от хищников.

– А что делать, если оружие зарегистрировано, но по той же акции его не принимают? – спрашиваю у представителя МВД. – Ведь кому-то оно могло достаться по наследству, но новый владелец, к примеру, к оружию равнодушен.

– Для этого есть специализированные магазины, имеющие лицензию на торговлю оружием, – говорит Асылбек Идрисов.

А адвокат Бахтияр Галимжанов добавляет, что прием оружия на комиссионную продажу осуществляется в соответствии с Правилами внутренней торговли. По его словам, при принятии такого оружия на реализацию юридическими лицами – поставщиками дополнительно истребуются разрешения на его хранение или хранение и ношение. При этом сведения о принятом оружии направляются в орган внутренних дел по месту регистрации оружия.

– В итоге получается, что правоохранители обладают информацией о каждом зарегистрированном оружии в Казахстане? – уточняю у специалиста.

– Да, это так. У нас по стране, например, в обороте порядка 305 тысяч единиц гражданского оружия. Владельцев такого оружия – свыше 225 тысяч человек, – поясняет Асылбек Идрисов. – При этом у отдельных граждан может быть на руках две и более единицы оружия.

Как выяснилось, согласно законодательству, человек имеет право держать у себя дома до 4 единиц охотничьего огнестрельного оружия, плюс две единицы оружия самообороны. Не много ли для одного человека?

– Да, это немало. И возможно, в этой части государству следует рассмотреть вопрос сокращения количества приобретаемого оружия, хотя ранее ограничения уже вводились, – считает адвокат. – Но нужно понимать, что есть еще категория граждан – коллекционеры оружия. Правда, там уже более жесткие требования в части его хранения.

Во-первых, для этого нужна лицензия, выдаваемая полицией. А во-вторых, на лицо, которое осуществляет коллекционирование оружия, в ОВД заводится контрольно-наблюдательное дело.

При наличии у физического лица коллекционного оружия место его хранения оборудует­ся сигнализацией с выводом на пульты централизованного наблюдения фирм-операторов. Хранение 5 и более единиц осуществляется в специально оборудованном помещении. Здесь уже речь идет о расположении помещения, толщине стен и даже о том, из чего они должны быть сделаны. О дверях, их толщине, обрамлении дверного проема, о решетках на окнах и вентиляционных люках (!), о количестве ключей от помещения, а также о том, как и у кого они должны храниться, о сейфах, патронах и прочем. В случае отсутствия такого помещения оружие (если речь о пяти и более единицах) хранится в пунктах централизованного хранения.

Но это касается исключительно зарегистрированного оружия. В остальных же случаях большие надежды все-таки возлагают на акции по сдаче оружия, о чем мы писали выше.

Хотя, по словам полицейских, акцией они не ограничиваются, и сдать оружие без привлечения к ответственности можно в любой момент. Причем чем раньше, тем лучше. Ведь если оружие в доме, то, как писал известный писатель, оно «всегда хочет выстрелить».