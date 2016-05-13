Статьи Человек всепогодный Кира ИВАНОВА

Года три-четыре назад на сайте physorg.com была опубликована предварительная сводка международного научного отчета климатологов. Общественность ждала самого отчета, но по сценарному накалу сильнее оказался его «экстракт». Так, в сводке было емко указано на то, что вызванные глобальным потеплением изменения способны «перерасти в настолько суровые условия, что некоторые места станут критическими для проживания». Практически сам отчет базируется на фиксируемых незаметных сдвигах в средней температуре, на анализе событий, которые вредят экономике и приводят к гибели людей. Согласно отчету, интенсивные однодневные ливневые штормы, которые обычно случались раз в 20 лет, скорее всего, будут происходить дважды в десятилетие. А долгая упорная засуха может случаться чаще и чаще, по мере того, как на планете становится теплее.



Кстати, в отличие от полевых климатических исследований, слабо связавших глобальное потепление с продолжительной засухой, применяемые компьютерные модели указывают на тенденции климата, приводящие к засухам. Однако есть ряд ученых, отказывающихся от прослеживания связи погодных катастроф с глобальным потеплением по причине сложности и того, что «это отнимает много времени». Такие исследователи предсказывают интенсивные муссоны, которые своими теплыми массивами захватывают много воды, передают массу энергии климатическим системам, изменяют динамику и силу штормов…



Однако глобальное потепление, считают они, не единственный фактор, чье влияние скажется на «емкости» будущих климатических катаст­роф. Намного большей проб­лемой называют количество людей, особенно бедных, которые живут в опасности. Люди не перестали развиваться. И не перестанут. Как и размножаться. И хотя многие изменения, происходящие с человеком, незаметны, через определенный срок они способны проявиться в полную силу. Свою версию человечеству представил сайт listverse.com несколько лет назад. С переведенным на русский язык материалом можно ознакомиться на электронной странице infoniac.ru. Здесь рассказано о десяти самых больших изменениях, которые могут произойти с человеком через несколько сотен тысяч лет.

Во-первых, на внешности человека ярко скажется смешение рас. Согласитесь, что люди все меньше изолированы друг от друга, а границы стирает развитие современных транспортных средств и коммуникаций. Все чаще происходит смешение рас, в результате генетические различия между людьми могут стираться, а расовые – становиться совсем малозаметными.

Во-вторых, слабеет здоровье человека. Иммунитет, ослабляемый зависимостью от лекарств для выживания, может поставить человечество на грань максимальной восприимчивости к болезнетворным микроорганизмам. «Современные медицинские технологии и открытие антибиотиков улучшило наше здоровье и продолжительность жизни, но привело к тому, что нашей иммунной системе приходится меньше работать для поддержания здоровья. С точки зрения биологии наша иммунная система уже не так необходима, как раньше, и мы еще больше будем зависеть от медицинских технологий», – сообщают прогнозисты.



В-третьих, человек теряет мышечную массу. Мышечная атрофия среднестатистического эволюционирующего человека приведет к тому, что первым «кандидатом на выбывание» становится физическая сила. Людям все реже нужны сильные мышцы для выполнения трудоемких задач. Человек зависит от технологий и техники, приспосабливаемой для выполнения такой работы. Исследователи уже зафиксировали, что мы намного слабее пращуров, а станем еще более хилыми. Когда же человек выйдет в дальний космос, то потеряет еще часть своей мышечной массы. Уже неоспоримый факт: побывав в длительном полете, космонавты возвращались на Землю, потеряв способность к физической работе на 40%. Осознав это, часть из нас, возможно, задумается: так ли неправдоподобны свидетельства о встрече с серыми или зелеными большеглазыми инопланетянами маленького роста?..



Четвертый признак перемен – высокий рост. Антропологи подтверждают: только за последние 150 лет человек стал в среднем выше на 10 см. Считается, что основной причиной этого является обилие доступной пищи.



«Чем больше ребенок ест, тем больше энергии у него для роста. Пока люди способны есть с избытком, мы будем продолжать вырастать еще выше. Есть ли предел нашему росту, покажет эволюция», – таково мнение исследователей. Между тем о весе и его приросте из-за обилия пищи они не пишут.



Пятое. У человека будущего будет катастрофически мало волос. Одежда и современные технологии сделали согревающую функцию волос устаревшей. «Лысый» уже не будет относиться к приметам или обзывалкам, такими станут все. И женщины тоже, как бы трагично это ни звучало. Хотя уже сейчас женщин считают более привлекательными без волос на отдельных частях тела.



Шестое. Отсутствие зубов муд­рости. Основной причиной, по которой стоматологи удаляют зубы мудрости, считается та, что у большинства современных людей челюсть слишком мала, чтобы их вместить без ущерба другим зубам. Их считают рудиментарными коренными, которые необходимы были древним людям, когда их челюсть была больше, а пища – жесткой. Сейчас, по утверждениям исследователей, 35% людей уже рождаются без зубов мудрости. И еще: все еще нужные зубы станут мельче. Как оказалось, за последние 100 тыс. лет назад зубы уменьшились в размере почти вдвое, видимо, тенденция продолжится.



Седьмое. Наша память станет хуже. Из-за технологий. Они уже сейчас влияют на то, как работает память. Оказывается, человеческий мозг, стремясь к максимальной эффективности, запоминает не саму информацию, а место, в котором она хранится. Судите сами. Когда вы пытались что-то вспомнить, вы спешили воспользоваться поисковыми системами в Интернете, верно? Мы научились использовать компьютер и Всемирную сеть в качестве «внешней памяти», избавляя мозг от функций каталогизатора и хранителя самой информации.



Восьмое. На ногах станет меньше пальцев. Может быть, четыре. А то и три. Пока наши пращуры не стали Homo erectus, они использовали пальцы на ногах для хватания. По мере того как люди стали чаще ходить, пальцы ног стали уменьшаться. Посмотрите на свои стопы. Какой палец досаждает чаще? Мизинец же! Он выпадает из плетеной обуви, он подвержен натиранию, на нем чаще всего образуется мозоль… Мизинец не нужен. Большой палец – другое дело, он поддерживает равновесие и помогает при ходьбе. Так что четыре пальца на ноге – наше скорое будущее.



Девятое. Больший или меньший размер головы. Укажу перевод с электронной страницы как есть: «Ученые до сих пор спорят, будет ли человек в будущем обладать большим или меньшим объемом черепа. Большинство придерживается мнения, что у человека не может развиться более крупная голова, так как это сделает естественные роды невозможными и увеличит смертность у матерей. По этой причине размер головы человека, скорее всего, останется неизменным, а может, даже уменьшится. Но стоит учесть тот факт, что все больше операций кесарева сечения позволяют выжить детям с крупной головой. Многие даже считают, что со временем кесарево сечение станет безопаснее естественных родов, и у детей с маленькой головой, рожденных естественно, будет меньше шансов выжить, чем у тех, чьи матери прошли через операцию». И не поспоришь…



Десятое. Самосовершенствование. Люди уже готовятся к тому, чтобы управлять развитием человека с помощью технологий. Бионические органы и генетический отбор позволит будущим родителям выбирать особенности ребенка, чтобы искоренить дефекты и нежелательные признаки. «Как только такая практика станет распространенной, это может привести к исчезновению многих негативных качеств», – утверждают прогнозисты, правда, не вдаваясь в проблему.



Итак, каким же представляется человек будущего? По мнению некоторых экспертов, наше тело и лицо через тысячи лет изменится так: рост около 180–210 см из-за улучшения питания и прогресса в медицине; более короткий кишечник, чтобы поглощать меньше сахара и жира и предотвратить ожирение; меньший размер яичек из-за снижения мужской плодовитос­ти; длинные руки и пальцы, чтобы избавить нас от необходимости тянуться за предметами; больше нервных окончаний на пальцах для использования различных приспособлений; меньший размер мозга из-за того, что задачу запоминания и мышления в основном выполняют компьютеры; большие глаза будут компенсировать маленький рот, а общение будет основываться на мимике и движении глаз; меньше зубов, так как пища становится мягче и не требует большого разжевывания; одинаковая форма носа; меньше волос или лысина из-за использования теплых вещей и средств обогрева, но больше морщин из-за применения электронных устройств; обвисшая кожа на шее и мешки под глазами из-за сильного воздействия Солнца; более темный цвет кожи из-за смешения рас.

Красиво, не правда ли?

