Человеку, пилящему сук, на котором сидит, и акимат не поможет

Село Карамырза Карасус­кого района, что в Костанайской области, – одна из зон риска во время весеннего половодья. Ежегодно подтоплениям здесь подвергается около 40 жилых домов, построенных на берегу реки Тюнтюгур. Да и сам поселок расположен крайне неудачно: местный рельеф напоминает огромную чашу, и поселок находится в самой ниж­ней ее точке.

Местные власти каждый год с опаской ждут обильного снеготаяния. И в этом году прогнозы были неутешительные.

– Дождливая осень прошлого года привела к тому, что три озера, которые окружают село Карамырза, оказались переполненными. А Тюнтюгур впадает в один из этих водоемов, – уточнила и. о. акима Карасуского района Динара Турсунбаева. – Снег мы старались вывозить в больших количествах. Но вода в основном идет сверху – из соседнего поселка Октябрьский и с полей. Поэтому готовиться к нынешнему половодью начали еще летом прошлого года. Были проведены работы по расчистке и отводу русла реки на протяжении двух километров. А сейчас специалисты делают обводные каналы и проходы по снегу в сторону озера.

Тем не менее в ближайшее время здесь ожидают большую воду. Полностью уберечь село от половодья невозможно, как, к примеру, в соседних деревнях Октябрьское и Железнодорожное, где в прошлом году сделали земляные насыпи, прикрывающие жилые дома от подтоплений. Так что единственно верным выходом местные власти считают переселение местных жителей на более возвышенное и безопасное место.

Помочь жителям старается местное градообразующее предприятие ТОО «Рамазан-Карасу». Для переселения людей, находящихся в зоне риска, хозяйством ранее было выделено 80 млн тенге на возведение трех жилых домов. В этом году планируется завершить реконструкцию нефункционирующего здания профилактория, которое будет превращено в четырехквартирный дом. Но жители не особо хотят уезжать с насиженных мест.

– Мы неоднократно проводили сходы с населением. Но люди говорят: они свои дома не оставят. Дело в том, что их расположение очень удобно для разведения скота и огородничества. Вышел из дома – сразу река, тут тебе и полив, и водопой. Пока только три семьи из 39 переселились: одна в дом, построенный ТОО «Рамазан-Карасу», второй дом купили за счет сельхозтоваропроизводителей. Третья семья переехала за собственные средства, – пояснила Динара Турсунбаева.

В общем, единственное, что остается местным властям, так это хоть как-то минимизировать последствия разгула стихии. Поэтому половодье в селе Карамырза встречают во всеоружии: заготовили технику, инертные материалы. Обустроили эвакуационные пункты, причем как для людей, так и для скота.