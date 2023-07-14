Чемодан без хозяина парализовал движение на перекрестке в Семее

Из-за бесхозного чемодана остановили движение на одном из перекрестков города Семея, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Абайской области.

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

13 июля около 11:36 очевидцы сообщили в полицию о подозрительном предмете за воротами одного из частных домов по улице Уранхаева в Семее.

«Получив сигнал, полиция и специализированные службы тут же выехали на место, оцепили его. Однако каких-либо опасных предметов в чемодане не обнаружили. Движение на перекрестке возобновлено», – рассказали в ДП.