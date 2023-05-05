Чемпион объявлен в Астане

Напомним, что официальные мероприятия в главном городе нашей страны стартовали 7 апреля и завершились уже в канун 1 мая. Новый чемпион мира был определен в противостоянии между китайским спортсменом Дин Лижэнем и россиянином Яном Непомнящим, который на этом первенстве выступал под нейтральным флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Предысторией этой встречи стал тот факт, что действующий тогда чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, который также совсем недавно участвовал в турнирах в Астане, еще в прошлом году заявил о том, что не будет защищать свой титул чемпиона мира по классическим видам спорта против Яна Непомнящего. И это дало возможность китайскому гроссмейстеру Дин Лижэню сыграть за наивысшую награду в шахматном мире. Призовой фонд турнира в Казахстане составил 2 млн долларов, при этом 60% получит победитель, а 40% – занявший второе место.

Без действующего чемпиона и двух, в общем-то, равных соперников турнир стал, пожалуй, самым захватывающим в истории первенств планеты. Соперники рубились до конца, выиграли по несколько партий друг у друга, но большинство встреч завершили вничью. И для определения окончательного победителя им пришлось, помимо классических шахмат, разыграть титул в плей-офф по быстрым шахматам. «Казахстанская правда» пристально наблюдала за ходом встреч и давала информацию о каждой партии.

Конечно же, это была эпическая борьба. Им не удалось выявить сильнейшего по итогам основных 14 партий, где была зафиксирована ничья со счетом 7:7 (соперники играли по два дня кряду с одним выделенным днем отдыха между ними). И вот наступил решающий день, когда пришлось играть уже по правилам быстрых шахмат – тай-брейка – четыре поединка подряд до победы одной из сторон (если бы и они завершились вничью, то играть пришлось бы еще дольше и с еще меньшим количеством времени на обдумывание ходов).

Первые три партии в рапиде завершились вничью, а в четвертой китайский шахматист попал в один из моментов в очень тяжелую ситуацию, но смог грамотно отбиться и, более того, принять непростое решение по атаке и в конце концов победить после 68 ходов. Таким образом, Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира и первым в истории китайских шахмат победителем первенств планеты среди мужчин. Да, у Китая уже были чемпионы мира по шахматам, но среди женщин. Не хотелось бы говорить о гендерном равенстве или неравенстве, но пока что в этой сверхинтеллектуальной игре успешнее представители сильной половины человечества. Но, думается, что уже недалек тот час, когда сильнейшими в мире, несмотря на разницу полов, станут и женщины, которые очень сильно прибавили в последние годы – чего только стоят победы казахстанских шахматисток на международной арене.

Но вернемся к окончанию турнира. Последний поединок был очень захватывающим: видно было, как напряжены спортсмены. Ян, волнуясь, даже в какой-то момент обронил фигурки (уже не использующиеся на доске), которые он с остервенением крутил в руке. После проигрыша он быстро вскочил, пожал руку сопернику и удалился. А вот Дин продолжал оставаться за столом, на который он облокотился, и все не мог поверить, что это конец игры.

– У меня были шансы на победу. Наверное, нужно было брать свое в классических шахматах. Я был от этого в одном-двух точных ходах в 12-м и 14-м раундах. Но все дошло до тай-брейка, и это была лотерея. Видимо, мой оппонент заставил меня сделать решающую ошибку. Во второй партии (тай-брейк. – Прим. ред.) у меня была отличная позиция, следовало более аккуратно распоряжаться преимуществом. А четвертая партия оказалась очень сложной. У черных была инициа­тива, но белые не рисковали, пока я не сделал ход с4. Но так бывает. Времени было мало у обоих игроков. После этого хода не получилось перестроиться. Может быть, объективно позиция у белых была не очень хорошей. Мне казалось, что белые были близки к победе. Я не мог представить, что белые могут проиграть эту позицию. Но, как оказалось, это возможно, – сказал Ян Непомнящий на послематчевой пресс-конференции.

– Я чувствую облегчение. Момент, когда Ян сдался, был очень эмоциональным. Я не мог контролировать себя, свои чувства и плакал. Это был очень тяжелый турнир для меня. Я хочу сказать спасибо моим друзьям, – в свою очередь отметил 30-летний китайский гроссмейстер.

Кстати, 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен поздравил китайского гроссмейстера Дин Лижэня с победой в матче за шахматную корону 2023 года. «Сам вписал свое имя в вечность. Позд­равляю, Дин», – написал Карлсен на своей странице в социальных сетях. Мы также поздравляем Дина с этой победой и на­деемся, что он навсегда запомнит нашу страну и город, в котором он достиг исторического результата.

Стоит отметить и всех организаторов турнира чемпионов, а также организаторов различных мероприятий в честь события поистине планетарного масштаба. В эти дни в Астане побывали многие известные в мире шахмат личности, которые играли в небольших турнирах, соревновались и делились опытом с нашими детьми. Среди них, например, легендарный индийский шахматист Вишва­натан Ананд, который даже провел обряд «тұсау кесер» (обрезание пут) для юного казахстанца и посадил дерево в столичном шахматном сквере. Кстати, свои деревья в столице Казахстана теперь есть и у еще одного чемпиона мира по классическим шахматам Владимира Крамника и чемпиона мира по быстрым шахматам Даниила Дубова.

Помимо главного события – очного пое­динка шахматных гигантов – одним из самым значимых мероприятий на первенстве планеты ФИДЕ-2023 стало и противостояние между женскими сборными Казахстана и мира. Сборную планеты за собой вела лидер мирового рейтинга, гроссмейстер, четырехкратная чемпионка мира по шахматам среди женщин Хоу Ифань из Китая, у которой сейчас в активе 2 618 рейтинговых баллов. Далее в список вошли гроссмейстер Нана Дзагнидзе (Грузия, 2 462), гроссмейстер Харика Дронавалли (Индия, 2 447), Гюнай Мамедзаде (Азербайджан, 2 348), а также юниоры: в возрасте до 20 лет – Нургюль Салимова (Болгария, 2 347), до 18 лет – Савита Шри Би (Индия, 2 281), до 16 лет – Зсока Гаал (Венгрия, 2 187) и до 14 лет – Афруза Хамдамова (Узбекистан, 2 135). Капитаном сборной мира была Дана Рейз­ниеце-Озола, которая также является заместителем председателя правления WGM и FIDE

В состав сборной Казахстана вошли гроссмейстер Жансая Абдумалик (2 454 балла), Динара Садуакасова (2 402), Бибисара Асаубаева (2 359), Меруерт Камалиденова (2 273), а также юниоры: в возрасте до 20 лет – Лия Курмангалиева (2 152), до 18 лет – Ксения Балабаева (2 111), до 16 лет – Алуа Нурманова (2 193) и до 14 лет – Зарина Нургалиева (2 070). Отметим, что Лия Курмангалиева и Ксения Балабаева – призеры чемпионата Казахстана в этой возрастной категории. Капитан сборной Казахстана – Гульмира Даулетова, исполнительный директор WGM и Казахстанской федерации шахмат.

Наши девушки уступили, но при этом показали несколько феноменальных результатов. Так, сильнейшую шахматистку планеты китаянку Хоу Ифань поочередно обыграли вначале 19-летняя Бибисара Асаубаева, а затем и еще одна наша восходящая звездочка – 17-летняя Меруерт Камалиденова. Другие лидеры сборной Казахстана – Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова – сыграли с Ифань вничью.

Потом был и масштабный турнир Satty Zhuldyz, организованный фондом Бибисары Асаубаевой. Кстати, Асаубаева, являющаяся гроссмейстером среди женщин, международным мастером среди мужчин, двукратной чемпионкой мира по блицу и серебряным призером чемпионата мира по рапиду и чемпионкой Азии, на днях стала еще и единственным в стране заслуженным мастером спорта по шахматам.

Вместе с тем в эти дни стало известно и о том, что 23-летняя шахматистка Жансая Абдумалик вышла замуж. Мы поздравляем ее и желаем успехов и процветания всем нашим спортсменам.