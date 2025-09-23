В числе встретивших чемпиона – вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев, болельщики и военный оркестр

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

В ночь с 22 на 23 сентября в международном аэропорту Астаны встретили чемпиона мира по греко-римской борьбе среди взрослых Айдоса Султангали, а также спортсменов и тренеров национальной сборной, вернувшихся на родину после чемпионата мира по видам борьбы, который проходил в столице Хорватии – Загребе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры

Отметим, что Айдос Султангали, выступивший в весовой категории до 60 кг, в финальной схватке чисто победил борца из Узбекистана Алишера Ганиева менее чем за одну минуту.

Ранее он завоёвывал бронзовые медали на чемпионатах мира в 2018 и 2022 годах.

Если заглянуть в историю казахстанской греко-римской борьбы, то на высшую ступень пьедестала поднимались лишь Юрий Мельниченко (2 раза), Мхитар Манукян (2 раза) и Бахтияр Байсеитов (1 раз).

Ранее Айдоса Султангали поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.