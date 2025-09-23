Чемпиона мира по греко-римской борьбе Айдоса Султангали встретили с оркестром

Борьба
180
Дана Аменова
специальный корреспондент

В числе встретивших чемпиона – вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев, болельщики и военный оркестр

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

В ночь с 22 на 23 сентября в международном аэропорту Астаны встретили чемпиона мира по греко-римской борьбе среди взрослых Айдоса Султангали, а также спортсменов и тренеров национальной сборной, вернувшихся на родину после чемпионата мира по видам борьбы, который проходил в столице Хорватии – Загребе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры

Отметим, что Айдос Султангали, выступивший в весовой категории до 60 кг, в финальной схватке чисто победил борца из Узбекистана Алишера Ганиева менее чем за одну минуту.

Ранее он завоёвывал бронзовые медали на чемпионатах мира в 2018 и 2022 годах.

Если заглянуть в историю казахстанской греко-римской борьбы, то на высшую ступень пьедестала поднимались лишь Юрий Мельниченко (2 раза), Мхитар Манукян (2 раза) и Бахтияр Байсеитов (1 раз).

Ранее Айдоса Султангали поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

#чемпион #Айдос Султангали

Популярное

Все
Сел за решетку на всю жизнь
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
На земле предков
Модерн и классика
Солдаты встретились с автором военных песен
Кубок страны у «Каспия»
Лучший хоккеист прошлого сезона
Сеянцы поставил спонсор
Жажда легкой наживы к добру не приводит
Парламентская реформа и цифровой вектор экономики
Изменились школьные меню
Выбирай дело по душе
Территория поддержки и надежды
Особенная детская площадка
На пути построения справедливого и сильного Казахстана
С заботой о родном крае
Начинать надо с родителей
Степная «Илиада»
Айтматов – навсегда
«Мы – другие!»
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Нужны специальные знания
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Новый взгляд на старые фасады
Серебряные награды из Брно
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Токаев: Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
Газ становится доступнее
Как встречали двукратную чемпионку мира по боксу в Караганде
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Уголовную ответственность за принуждение к браку ввели в Казахстане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко…
Четыре медали завоевал Казахстан на ЧМ по греко-римской бор…
Жанажол Куанышбек стал победителем юношеского ЧМ по греко-р…
Два «золота» завоевали казахстанцы на молодежном ЧА по грек…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]