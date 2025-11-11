Чемпионат Казахстана по дзюдо: результаты первого дня

В Семее стартовал чемпионат Казахстана по дзюдо среди взрослых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

В первый день мужского турнира медали были разыграны в категориях до 60 и 66 килограммов. У женщин победительницы и призеры определились в весах до 48 и 52 килограммов.

До 48 кг

1. Тасним Абдуали (Шымкент)

2. Инкар Куралбай (Жамбылская область)

3. Зарина Кусадин (Алматы)

3. Асель Русланова (Атырауская область)

До 60 кг

1. Талгат Орынбасар (Шымкент)

2. Токтар Умиталиев (Западно-Казахстанская область)

3. Нурдаулет Мейрамбеков (Кызылординская область)

3. Асылхан Зинулин (Западно-Казахстанская область)

До 52 кг

1. Меруерт Сарсенова (Мангистауская область)

2. Инкар Толепбергенова (Жетысуская область)

3. Аружан Ережепова (Алматинская область)

3. Сара Шугаева (Алматы)

До 66 кг

1. Бауыржан Нарбаев (Мангистауская область)

2. Акылжан Жубатканов (Мангистауская область)

3. Акжигит Насыр (Алматинская область)

3. Мейирбек Байзаков (Жамбылская область)

 

