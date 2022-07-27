Чемпионат мира завершен

В Юджине (штат Орегон, США) завершился чемпио­нат мира по легкой атлетике. Национальная сборная Казахстана расположилась на итоговом 22-м месте, разделив эту позицию с семью другими странами. Единственную, но при этом историческую золотую медаль нашей стране принесла Нора Джеруто, победившая в забеге на 3 000 м с препятствиями.

Победу же на первенстве прогнозируемо одержала сборная США, у которой на счету 13 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачете заняла Эфиопия – по четыре «золота» и «серебра» и две «бронзы». Замкнула тройку Ямайка – две золотые, семь серебряных и одна бронзовая награда.