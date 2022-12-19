Чему научит банда умных?

Заседания комиссии по ономас­тике при акимате Актюбинской области всегда содержательны, так как затрагивают насущные проблемы. Не разочаровала и декабрьская встреча.

– Не устаю спрашивать: когда уберут баннер учебного центра «Банда умных» в пятом микрорайоне? Кто и как додумался до такого названия с отрицательным смыслом? Чему может научить банда, пусть и умная? – сердито вопрошал член комиссии, директор научно-исследовательского центра «История, этнография и археология» кандидат исторических наук Даулет Абенов.

Следующее его замечание коснулось баннера, рекламирующего двери. Даулет Абенов обратил внимание на то, что для четырех букв казахского слова «есік» дизайнеры подобрали два цвета таким образом, что большая часть привлекает нецензурщиной. Изыск дизайнера оскорбляет каждого, кто хорошо владеет государственным языком.

– Предлагаю оба баннера убрать с улиц, – категоричен был Даулет Абенов.

Его мнение прозвучало сразу после отчета заместителя акима города Гульназ Сисеновой. В своем докладе она сделала акцент на проблемах присвоения имен и переименований составных частей мегаполиса.

– В настоящее время областной центр стремительно расширяется. Появляются новые улицы, микрорайоны. Статус жилых массивов получили садоводческие коллективы. За два года в акимат города поступило 52 предложения, из них 14 с просьбой дать улицам имена из далекого прошлого и современников. В списке – Бухарбай-батыр, Сапура Матенкызы, Бопай-ханым, Сарке-батыр, Есенбай Дуйсенбайулы, Максот Кусаинов, Сайым Балмуканов, Утеген Турмагамбетов, Наби Джаксыбаев, Кажигали Муханбеткалиулы, Рамазан Нуржанов, Мади Бапиулы, Колганат Токбаев, Сегизбай Калыбек­улы, – перечислила председатель городской комиссии.

Далее она сообщила, что не соответствующими установленным критериям признаны 27 инициатив. К примеру, не сохранились документы об одном из первых металлургов области Павле Грязине, имя Героя Социалистического Труда Алтынбека Акимжанова уже носит одна из улиц города, а со дня кончины Кемала Жабагиева не прошли положенные пять лет...

В Администрацию Президента РК для включения в рекомендованный список исторических личностей направлены фамилии 11 кандидатов, в их числе – Мукас Турмухамбетов, Нурмахан Кенжебаев, Кияс Сарсембаев, Гайса Абуов, Назарбай Сундетбаев, Сабит Баймолдин и другие.