Чему научит банда умных?

Статьи
Жанат Сисекенова

Уличный дурдом. Так и хочется назвать некоторые баннеры, размещенные в Актобе.

Заседания комиссии по ономас­тике при акимате Актюбинской области всегда содержательны, так как затрагивают насущные проблемы. Не разочаровала и декабрьская встреча.

– Не устаю спрашивать: когда уберут баннер учебного центра «Банда умных» в пятом микрорайоне? Кто и как додумался до такого названия с отрицательным смыслом? Чему может научить банда, пусть и умная? – сердито вопрошал член комиссии, директор научно-исследовательского центра «История, этнография и археология» кандидат исторических наук Даулет Абенов.

Следующее его замечание коснулось баннера, рекламирующего двери. Даулет Абенов обратил внимание на то, что для четырех букв казахского слова «есік» дизайнеры подобрали два цвета таким образом, что большая часть привлекает нецензурщиной. Изыск дизайнера оскорбляет каждого, кто хорошо владеет государственным языком.

– Предлагаю оба баннера убрать с улиц, – категоричен был Даулет Абенов.

Его мнение прозвучало сразу после отчета заместителя акима города Гульназ Сисеновой. В своем докладе она сделала акцент на проблемах присвоения имен и переименований составных частей мегаполиса.

– В настоящее время областной центр стремительно расширяется. Появляются новые улицы, микрорайоны. Статус жилых массивов получили садоводческие коллективы. За два года в акимат города поступило 52 предложения, из них 14 с просьбой дать улицам имена из далекого прошлого и современников. В списке – Бухарбай-батыр, Сапура Матенкызы, Бопай-ханым, Сарке-батыр, Есенбай Дуйсенбайулы, Максот Кусаинов, Сайым Балмуканов, Утеген Турмагамбетов, Наби Джаксыбаев, Кажигали Муханбеткалиулы, Рамазан Нуржанов, Мади Бапиулы, Колганат Токбаев, Сегизбай Калыбек­улы, – перечислила председатель городской комиссии.

Далее она сообщила, что не соответствующими установленным критериям признаны 27 инициатив. К примеру, не сохранились документы об одном из первых металлургов области Павле Грязине, имя Героя Социалистического Труда Алтынбека Акимжанова уже носит одна из улиц города, а со дня кончины Кемала Жабагиева не прошли положенные пять лет...

В Администрацию Президента РК для включения в рекомендованный список исторических личностей направлены фамилии 11 кандидатов, в их числе – Мукас Турмухамбетов, Нурмахан Кенжебаев, Кияс Сарсембаев, Гайса Абуов, Назарбай Сундетбаев, Сабит Баймолдин и другие.

Региональная «дорожная карта», определяющая стратегию на период с 2022 по 2025 год, предусмат­ривает поэтапный отказ от идеологически устаревших названий улиц. В 2022-м по городу Актобе необходимо было переименовать не менее 20 улиц. В связи с чем в январе-феврале отдел архитектуры и градостроительства провел ревизию безымянных, идеологически устаревших, не имеющих смысла названий компонентов города.

22 сентября было получено положительное заключение Рес­публиканской ономастической комиссии при Правительстве РК по 99 объектам. В итоге появилась возможность дать названия в духе времени 20 жилым массивам и микрорайонам, двум проспектам, 39 безымянным и 38 улицам с идео­логически устаревшими, а также бессмысленными названиями.

Ожидается, что, как только будут опубликованы совместное постановление акимата Актюбинской области и решение областного маслихата, на карте Актобе появятся микрорайон «Алтын орда», жилые массивы Сұлутөр, Сарайшық, Байқоныс, улицы Ырыс, Елмұра, имена Қадыр Мырза Әлі, Ақтамберді жырау, Қорқыт ата, Бұқар жырау, Кенен Әзірбаев, Сары Батақұлы, Ізтай Мәмбетов и т. д., в соответствии с рекомендованным списком, включающим в себя 555 исторических личностей и 380 топонимов. В следующем году изменения коснутся 40 составных частей Актобе.

Особую тревогу вызывает визуальная информация. Мониторинговая группа при отделе культуры и развития языков не прекращает разъяснительную работу по оформлению рекламных текс­тов и подобной информации на улицах города в соответствии с требования­ми статьи 21 Закона «О языках». В этом году специалис­ты городского отдела, акиматов районов «Астана» и «Алматы», журналисты и активисты городского общества «Қазақ тілі» вмес­те с языковедами и волонтерами обош­ли 121 объект, в основном расположенные на рынках, в торговых домах, вдоль оживленных улиц. В каждом из них оставляли памятки, листы методической помощи. Указывали на выявленные грамматические и смысловые ошибки.

– Я постоянно участвую в обходах, которые организует управление по развитию языков. Каждый раз вижу настрой на результат, но его нет, потому что мы не имеем права проверять малый и средний бизнес, применять в отношении предпринимателей какие-либо действия. Только пропаганда и разъяснение, помощь с переводом, а также фото- и видеосъемка для подтверждения факта нарушения, – говорит председатель общественной организации «Парасат – ғылым» Кушкинбай Ахметов.

Со сказанным согласна и главный специалист горотдела Жазира Бакытжанова. Она подтвердила, что работники кафе, ресторанов, торговых домов на замечания чаще реагируют с пониманием и обещают исправить нарушения. Но повторный обход дней через десять разочаровывает – ничего не меняется.

В ходе обсуждения проблемы члены комиссии согласились с идеей заместителя акима облас­ти Булбул Елеусиновой, возглавляющей областную комиссию по ономастике, коренным образом изменить стиль работы. Отныне нарушителей Закона «О языках» будут приглашать на заседания.

На этот раз, кроме обсуждения ситуации в Актобе, было принято решение о переименовании улиц в двух районах области. Кстати, курирующие данный вопрос заместители акимов районов наблюдали дискуссию в режиме видеосвязи.

На одном из предыдущих заседаний комиссия отвергла предложение дать одной из улиц села Саралжын имя профессора Рабиги Сыздыковой, так как посчитала, что известный филолог достойна лучшего варианта.

– На этот раз мы предлагаем дать ее имя безымянной улице в верхней части районного центра. По генеральному плану именно в эту сторону будет разрастаться Уил. Пока данная улица имеет протяженность в один километр. Она освещена, покрыта щебнем, разрабатывается проектно-сметная документация для последующего асфальтирования, – рассказал заместитель акима Уилского района Муратбай Айдарбаев.

Также он выразил надежду на согласие переименовать в селе Саралжын четырехсотметровую улицу Советскую на Коктал. Это указывает на то, что здесь густо произрастает ива голубая. Местность отличается красивой природой, рядом протекает река Уил. Попутно было отмечено: предлагаемое название давно на устах местных жителей, осталось только придать официальный статус предпочтению сельчан.

По данному поводу члены комиссии с сожалением заметили: уилцы упускают замечательную возможность популяризировать уникальные пески Баркын – дос­тойное место для привлечения туристов. Оказалось, географический объект еще не вошел в рекомендованный список. В итоге предложения уилцев получили одобрение ономастической комиссии.

Еще быстрее прошло обсуждение инициативы хромтаусцев. На карте районного центра удивительным образом сохранились такие названия, как Заготзерно и Элеватор. На первой улице находится 12 домов, на второй – 30, это окраина.

Идеологически устаревшие свидетельства прошлого единогласно решили заменить нейтральными исконно казахскими названиями – Актасты и Талдыбулак. Третье предложение – назвать одну из новых улиц именем Сарке-батыра, отважного воина проявившего себя в битвах с калмыками и башкирами, – не встретило препятствий со стороны областной комиссии по ономастике.

Популярное

Все
Взрыв в частном доме в Атырау: двое в реанимации в тяжелом состоянии
В Алматы автобус наехал на пешехода: девушка погибла
Актюбинец Сергей Морозов выиграл третий бой в UFC (фото)
Стали известны подробности чудовищного ДТП с участием детской волейбольной команды в Актюбинской области
Хорватия завоевала бронзу ЧМ-2022 по футболу
Пропавшего мужчину нашли мертвым среди могил в Атырауской области
Проблемы казахстанской кинематографии обсудили эксперты
Покончить с дефицитом мест в детсадах и школах обещает новый аким Астаны
Матом требовала погасить кредит многодетная мать в Актобе
"Мы узнали казахскую душу": кинорежиссер Лайла Пакалниня сделала признание
Для лечения детей пострадавших в ДТП в Актюбинской области привлекут медиков из Астаны
Казахстанец завоевал золото и сердце девушки на Кубке мира по шорт-треку (фото)
Задержан журналист Михаил Козачков
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил эмира Катара с Национальным днем и завершением чемпионата мира по футболу
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
У акимов станет больше заместителей
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Названы самые загрязненные города Казахстана
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Общество ждет справедливых и безотлагательных мер: Токаев о работе "АрселорМиттал Темиртау"
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Токаев попросил Смаилова искренне ответить на вопрос: Можно ли вступить в Новый год с этим Правительством
История движения «Алаш» в условиях закономерного интереса казахстанского общества к своему прошлому и поисков национальной идентичности заняла важное место в коллективной исторической памяти
Токаев принял главу индийского мультинационального конгломерата
"Дерево мира" презентовали в Астане
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
Франция одержала победу над Англией и вышла в полуфинал ЧМ-2022
"Такого разговора не было" – глава Минэнерго о создании газового союза между Казахстаном, Россией и Узбекистаном
Кульгинов ответил на вопрос, сколько денег тратит его семья на продукты
Закон Республики Казахстан
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

Читайте также

Статьи
Распад СССР и политическая судьба Казахстана
Статьи
Такой сварщик он один…
Статьи
Молодежь – это не только будущее, но и настоящее
Статьи
Пример служения стране

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]