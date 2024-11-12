Через Маралиху и Лосиху путь открыт Статьи 12 ноября 2024 г. 1:00 30 Галина Устинова, Восточно-Казахстанская область В селе Верх-Уба Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области отремонтировали два моста через речки Маралиха и Лосиха. фото автора Как рассказали в сельском акимате, путепроводы были построены около сорока лет назад, чтобы обеспечить надежный проезд. Но с годами возникли проблемы: потребовался ремонт несущих балок, пришел в негодность деревянный настил. Кроме того, ежегодно в паводок оба сооружения испытывали серьезную нагрузку во время ледохода и большой воды. В 2023 году по заказу районной исполнительной власти были разработаны проекты капитального ремонта сооружений. Стоимость каждого – чуть больше 20 млн тенге. Подрядчики приступили к работам нынешним летом, а с ноября по обоим обновленным путепроводам открылось движение. – Маралиха – приток Лосихи, последняя впадает в Убу, – пояснил аким сельского округа Валерий Тищенко. – Обе речки протекают через село. Мосты необходимы, чтобы соединить все районы Верх-Убы. #село #ремонт #мост #Верх-Уба