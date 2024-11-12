Через Маралиху и Лосиху путь открыт

Как рассказали в сельском акимате, путепроводы были построены около сорока лет назад, чтобы обеспечить надеж­ный проезд. Но с годами возник­ли проблемы: потребовался ремонт несущих балок, пришел в негодность деревянный настил. Кроме того, ежегодно в паводок оба сооружения испытывали серьезную нагрузку во время ледохода и большой воды.

В 2023 году по заказу районной исполнительной власти были разработаны проекты капитального ремонта сооружений. Стоимость каждого – чуть больше 20 млн тенге. Подрядчики приступили к работам нынешним летом, а с ноября по обоим обновленным путепроводам открылось движение.

– Маралиха – приток Лосихи, последняя впадает в Убу, – пояснил аким сельского округа Валерий Тищенко. – Обе речки протекают через село. Мосты необходимы, чтобы соединить все районы Верх-Убы.