Через Маралиху и Лосиху путь открыт

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Галина Устинова, Восточно-Казахстанская область

В селе Верх-Уба Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области отремонтировали два моста через речки Маралиха и Лосиха.

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Как рассказали в сельском акимате, путепроводы были построены около сорока лет назад, чтобы обеспечить надеж­ный проезд. Но с годами возник­ли проблемы: потребовался ремонт несущих балок, пришел в негодность деревянный настил. Кроме того, ежегодно в паводок оба сооружения испытывали серьезную нагрузку во время ледохода и большой воды.

В 2023 году по заказу районной исполнительной власти были разработаны проекты капитального ремонта сооружений. Стоимость каждого – чуть больше 20 млн тенге. Подрядчики приступили к работам нынешним летом, а с ноября по обоим обновленным путепроводам открылось движение.

– Маралиха – приток Лосихи, последняя впадает в Убу, – пояснил аким сельского округа Валерий Тищенко. – Обе речки протекают через село. Мосты необходимы, чтобы соединить все районы Верх-Убы.

#село #ремонт #мост #Верх-Уба

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