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Через призму инновационных подходов

Анастасия Михайлова

Лауреаты Нобелевской премии, руководители международных компаний, мировые новаторы и общественные лидеры приехали в Астану, для того чтобы поведать о ключевых ориентирах в области образования, медицины, психологии и других актуальных направлениях современности.

Традиционный масштабный международный форум V Nobel Fest стартовал во Дворце Мира и Согласия в Астане. В числе подтвержденных ключевых спикеров: лауреат Нобелевской премии мира 2011 года Тавакуль Карман, вице-президент Amazon по глобальной инновационной политике Пол Мизенер, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года, советник Генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата, почетный профессор Инчхонского университета Рае Квон Чунг, обладательница всемирной учительской премии 2021 года Кейша Торп, пионер венчурного бизнеса США, миллиардер Тим Дрейпер и другие.

Участники подготовили научно-познавательный TED Talk по разным направлениям. В рамках форума они расскажут о социально-экономических разли­чиях в странах с высоким и низким уровнем образования, об укреплении психического здоровья во время кризиса, а также о том, как неудачи побуждают к инновациям, о важности рациональности и т. д. На протяжении трех дней более 55 спикеров с мировым именем охватят большое количество тем.

К примеру, Кейша Торп, учительница английского языка в одной из школ американского штата Мэриленд, остановится на вопросе значимости учителей в мире. Лауреат глобального педагогического конкурса помогает получать образование детям из семей с низким доходом и мигрантам. Она сама выросла на Ямайке и знает, каково это отличаться от других и не иметь возможностей для получения качественного образования. Может, именно поэтому американка посвятила свою жизнь педагогике и организовала благотворительную организацию и стипендию для одаренных малоимущих школьников-спортсменов.

Не менее интересные доклады представит главный футуролог глобальной корпорации SAP Мартин Везовский. Он выступит с темами «Homo futurus: начало или конец человечества?» и «Большой взрыв в технологиях». Кстати, пять лет назад престижное немецкое деловое издание назвало спикера одним из ста самых инновационных умов Германии, «визио­нером программного обеспечения». Планируется, что форум завершится вечером с лауреатами Нобелевской премии.

В числе выступающих, безусловно, будут и казах­станцы. Например, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, телеведущая, автор программ, фэшн-продюсер Динара Сатжан.

По информации организаторов, V Nobel Fest стал рекордсменом среди всех казахстанских форумов по количеству онлайн-участников – 500 тыс. посетителей.

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