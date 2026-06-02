Портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе

На создание работы дети потратили одну неделю и использовали около 3 000 деталей LEGO

Авторами композиции «Димаш Кудайберген» стали учащиеся средней общеобразовательной школы №82, построенной в рамках национального проекта «Келешек мектептері», — Бейбарыс Амангельдыулы и Жасмин Жумагельдыкызы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области

Свой творческий проект школьники представили в Международный день защиты детей, на праздничном мероприятии «Детство — территория счастья», которое прошло в Центре искусств Актобе.

В ходе выставки аким Актюбинской области Асхат Шахаров ознакомился с работой и высоко оценил творчество, усердие и настойчивость юных изобретателей.