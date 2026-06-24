«Алға, Қазақстан»: Энрике Иглесиас обратился к казахстанцам после неожиданного подарка

Звезды,Музыка,Lifestyle
Дана Аменова
специальный корреспондент

Особенностью концертов сладкоголосого испанца является их непредсказуемость

Фото: пресс-служба концертов Энрике Иглесиаса

В преддверии концертов в Астане и Алматы всемирно известному певцу Энрике Иглесиасу вручили подарок - знаменитый казахстанский шоколад, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на оргкомитет 

Для многих казахстанцев это уже добрая традиция: отправляясь за границу, они часто берут его с собой и дарят его новым знакомым как небольшой символ гостеприимства и способ познакомить мир с Казахстаном.

Этот эпизод произошел во время концерта артиста в Польше, который собрал около 40 тысяч зрителей. Получив подарок, Энрике Иглесиас и сказал фразу: «Алға, Қазақстан!» («Казахстан, вперед!»).

Во время визита гости из нашей страны также смогли увидеть масштаб шоу, которое уже совсем скоро будет представлено в Казахстане. Концерт в Гданьске прошел при полном стадионе, а тысячи поклонников начали собираться возле арены за четыре часа до начала выступления.

Энрике Иглесиас выступит в Астане 3 сентября, а в Алматы – 5 сентября. Это будет полноценное мировое шоу с живым исполнением, масштабной постановкой и атмосферой, которая собирает десятки тысяч поклонников по всему миру. На казахстанских сценах прозвучат любимые всеми треки - песни Bailando, Hero, Escape, Tonight, Subeme La Radio и другие.

Особенностью концертов Энрике Иглесиаса является их непредсказуемость. Артист известен тем, что нередко меняет сет-лист прямо во время выступления, ориентируясь на настроение публики и атмосферу в зале. Певец любит импровизировать, добавлять неожиданные песни или менять порядок номеров, поэтому два его концерта практически никогда не бывают одинаковыми. 

Также концерты Энрике Иглесиаса давно известны не только музыкой, но и особой эмоциональной связью артиста со зрителями. Он регулярно общается с поклонниками прямо во время шоу, принимает цветы и подарки, реагирует на плакаты в зале и нередко делает публику частью выступления. Благодаря этому многие эпизоды с его концертов становятся вирусными в интернете, а сами поклонники говорят, что каждое шоу Энрике развивается по собственному сценарию. 

#концерты #подарок #Энрике Иглесиас

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