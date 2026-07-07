Чилийские поклонники подготовили музыкальный подарок к первому визиту Димаша

Фото: скриншот видео CHILE TE ABRAZA DIMASH

Поклонники Димаша из Чили представили особый творческий проект, приуроченный к долгожданному первому визиту артиста в страну, сообщает Kazpravda.kz со ссылко на Dimashnews.com

В создании проекта приняли участие 27 Dears из разных городов Чили. Чтобы показать красоту своей страны, съемки проходили сразу в нескольких живописных местах: в Винья-дель-Мар, Сантьяго, Темуко, а также у знаменитого водопада Лаха в городе Лос-Анджелес.

В знак уважения к многогранному творчеству Димаша участники исполнили четыре композиции на разных языках — китайском, японском, русском и казахском.

Такой выбор стал отражением международного характера искусства певца, объединяющего поклонников по всему миру.

«Этот проект — наш подарок и выражение признательности в честь первого приезда Димаша в Чили. Мы надеемся, что он почувствует, с каким теплом, волнением и радостью его ждут в нашей стране», — поделились Dears.

Напомним, поклонники Димаша представили культуру Казахстана в крупнейшем университете Латинской Америки.