Поклонники Димаша представили культуру Казахстана в крупнейшем университете Латинской Америки

Звезды,Lifestyle
Дана Аменова
специальный корреспондент

В рамках курса участники обсудили тему «мягкой силы» Казахстана через образование и дипломатию

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

20 июня в Национальном автономном университете Мексики (UNAM),  крупнейшем вузе страны и всей Латинской Америки, состоялся Дипломный курс по Азии, в рамках которого особое внимание было уделено культуре и гуманитарному потенциалу Казахстана, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Фанклуб Димаша Кудайбергена в Мексике стал инициатором проекта, в рамках которого темы, связанные с Казахстаном, были впервые включены в образовательную программу.

Ранее представители клуба обсудили с администрацией университета возможности дальнейшего культурного сотрудничества.

По словам организаторов, интерес к Казахстану возник после проведения в апреле мероприятия, посвящённого празднику Наурыз. Именно тогда университет познакомился с деятельностью поклонников казахстанского артиста и поддержал идею дальнейшего культурного сотрудничества.

Для участия в программе были приглашены представители культурного сообщества Центральной Азии  Ирина Вагнер (Казахстанский центр в Росарио, Аргентина) и Марсия Кастро (организация Casa de Asia Central , Чили).

В рамках курса участники обсудили тему «мягкой силы» Казахстана через образование и дипломатию, а также современную поэзию и её связь со степью как важным культурным и философским образом региона.

«Юрта была гораздо большим, чем просто дом. Она представляла собой способ понимания мира, основанный на мобильности, постоянном сосуществовании с природой и чувстве общности»,  отметила в своём выступлении Ирина Вагнер. 

Также она подчеркнула значение культурного взаимодействия:

«Настоящая сила строится не через принуждение, а через пробуждение интереса и создание связей между людьми. Именно через культуру, знания и обмен возникает долговременное и значимое влияние», –  считает спикер.

Марсия Кастро посвятила своё выступление роли природного пространства в культурном наследии Центральной Азии:

«Степь и пустыня — это не пустые пространства. Это живые территории, где пересекаются история, идентичность, память и художественное творчество», – говорит она.

Организаторы выразили благодарность спикерам за поддержку инициативы и вклад в знакомство академического сообщества UNAM с культурой Казахстана.

Как отмечают поклонники Димаша Кудайбергена, этот проект стал продолжением их работы по продвижению культуры Казахстана и развитию международных культурных инициатив.

#культура #университет #Димаш #поклонники #Латинская Америка

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