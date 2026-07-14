Джеки Чан прибыл в Мангистаускую область для съемок нового фильма

Кино,Звезды
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава региона встретил всемирно известного актера

Фото: акимат Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретил легендарного актера, режиссера, продюсера и мастера боевых искусств Джеки Чана, прибывшего в регион для участия в съемках нового международного художественного фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум» (Armour of God: Ultimatum), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона 

Выбор Мангистау в качестве одной из ключевых съемочных площадок масштабного кинопроекта подтверждает растущий интерес мировой киноиндустрии к уникальным природным ландшафтам Казахстана. Одной из главных локаций фильма станет всемирно известное урочище Бозжыра.

В ходе встречи Нурдаулет Килыбай отметил, что участие региона в проекте такого уровня открывает новые возможности для развития туризма, привлечения инвестиций и продвижения Мангистау на международной арене.

Джеки Чан поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что природные ландшафты Мангистау обладают уникальным кинематографическим потенциалом и станут яркой частью будущего фильма.

Проект «Доспехи Бога 4: Ультиматум» (Armour of God: Ultimatum) реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Производством фильма занимаются казахстанская компания Sәlem Entertainment.

#Мангистау #фильм #съемки #Джеки Чан

Популярное

Все
Токаев прибыл в Доху выразить соболезнования эмиру Катара
В Казахстане впервые проходит военно-инженерный чемпионат Shaiqas 2026
Рассмотрены вопросы правового регулирования
Подписан контракт на переработку рения
Курс на укрепление стратегического партнерства
Стандарты разные нужны
Важное испытание пройдено
Нуржан Жумабай – чемпион мира
Преемственность государственно-политических традиций
У нас 13 финалов!
Турнир FIDE – в Алматы
«Ордабасы» потерпел первое поражение в сезоне
В контексте новой электоральной повестки
Европейское трио и Аргентина
Арии взлетали выше фонтанов!
Сохранить ДНК нашей государственности
Строки, рожденные жизнью
Лето возможностей
Шесть наград Ордоса
Пространство для созидания открыто
Дан старт строительству автострады
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
В Астане состоялся творческий вечер Бауыржана Макаева
Мировой финал в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Стеклянные стены и ракетки без струн
Многодетной матери мешали получить госнаграду в Мангистауской области
Вопросы к ФИФА и дубль Холанда
Берик Асылов переназначен генпрокурором
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер - Карин
Деньги – почте, газеты – в никуда
Предлагал взятку следователю: директора предприятия задержали в области Ұлытау
Студенты разработали более 400 ИИ-проектов в рамках программы AI-Sana
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Роналду не сдержал слез после последнего матча
Казахстан выиграл право на проведение 7 чемпионатов мира в 2026–2027 годах
Конституционный Суд разъяснил порядок применения норм о кратности назначения и избрания ряда должностных лиц
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики

Читайте также

Марафон казахского кино
Аида Балаева поздравила Джеки Чана с началом съемок в Казах…
Чилийские поклонники подготовили музыкальный подарок к перв…
Поклонники Димаша представили культуру Казахстана в крупней…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]