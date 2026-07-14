Джеки Чан прибыл в Мангистаускую область для съемок нового фильма

Фото: акимат Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретил легендарного актера, режиссера, продюсера и мастера боевых искусств Джеки Чана, прибывшего в регион для участия в съемках нового международного художественного фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум» (Armour of God: Ultimatum), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Выбор Мангистау в качестве одной из ключевых съемочных площадок масштабного кинопроекта подтверждает растущий интерес мировой киноиндустрии к уникальным природным ландшафтам Казахстана. Одной из главных локаций фильма станет всемирно известное урочище Бозжыра.

В ходе встречи Нурдаулет Килыбай отметил, что участие региона в проекте такого уровня открывает новые возможности для развития туризма, привлечения инвестиций и продвижения Мангистау на международной арене.

Джеки Чан поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что природные ландшафты Мангистау обладают уникальным кинематографическим потенциалом и станут яркой частью будущего фильма.

Проект «Доспехи Бога 4: Ультиматум» (Armour of God: Ultimatum) реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Производством фильма занимаются казахстанская компания Sәlem Entertainment.