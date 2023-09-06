Честная экономика Токаева

Нынешнее Послание Президента Касым-Жомарта Токаева оказалось не таким пафосным, как ожидалось, но больше обычного насыщенным и разноплановым. Для Демократической партии «Ак жол» важно, что в нем прозвучало немало тем, поднимавшихся отечественным бизнесом на протяжении ряда лет, но так и не находивших решения.

фото пресс-службы Демократической партии «Ак жол»

Необходимость перехода к новой экономической модели Глава государства анонсировал еще 9 августа на совещании в Павлодаре. «Мы должны придать очень серьезный импульс экономическому развитию Казахстана… Я лично думаю над тем, как подойти к разработке новой экономической модели», – отметил он.

И вот в Послании, говоря о переходе к «качественно другой модели развития», Касым-Жомарт Кемелевич увязал ее с новой промышленной политикой, формированием прочного промышленного каркаса, обеспечением экономической самодостаточности и упором на развитии обрабатывающего сектора.

Такой подход дает ясный ответ, какую именно экономику Президент видит основой улучшения жизни граж­дан. Если прежний формат делал упор на сырьевой и финансовый секторы и их интересы (чем до кризиса 2008–2010 годов весьма гордились банкиры, провозглашая себя «лидерами» постсоветских экономик), то Касым-Жомарт Токаев совершенно четко обозначил, что он выступает за производительную и диверсифицированную экономику. И дополнил эти слова конкретными параметрами: «Наращивать объем отечественных товаров… Долю офтейк-контрактов с отечественными производителями довести минимум до 10%». Это действительно новый подход.

Поясню почему: в 2015 году Правительство потребовало исключить из закона о госзакупках сами понятия «казахстанский товар» и «казахстанский производитель», и только фракция «Ак жол» на пленарном заседании Мажилиса девять раз ставила на голосование поправки против предложений Правительства, и девять раз «нуротановское» большинство голосовало за Правительство и против национальной экономики.

Требования о введении в практику офтейк-контрактов депутаты Демпартии «Ак жол» внесли в 2020 году при рассмотрении Закона «О промышленной политике» (https://akzhol.kz/ru/blog/vystwplenie-a-perwasheva-v-hode-obswzhdeniya-zakonoproekta-o-promyshlennoj-politike-na-plenarnom-zasedanii-mazhilisa). В ходе первого чтения эти инициа­тивы были отклонены Правительством, и только под давлением развернутой нами публичной дискуссии чиновники были вынуждены согласиться (https://t.me/peruash/2061). Но даже при этом Мининдустрии за прошедшие три года так и не разработало нужные подзаконные акты, и офтейк оказался фактически заблокирован бюрократами МИИР. Именно поэтому Президент говорит не о «внедрении» системы офтейка (так как ее ввели в закон еще три года назад), а о «полноценном запуске».

Нам, как людям, приложившим немало усилий в этой борьбе (по этим и многим другим подобным спорам), ясно обозначенная позиция Президента придает сил и уверенности. В то же время эти поручения показывают, сколько времени было потеряно и возможнос­тей упущено. Поэтому фракция «Ак жол» будет максимально содействовать замене исчерпавшей себя банковско-сырье­вой парадигмы на новую экономическую модель.

В Послании ожидаемо была широко затронута тема энергетики. Но неожиданно (и, наверное, неприятно для монополистов) наряду с этим поставлена задача повысить их ответственность и обеспечить публичный контроль за балансом тарифов и реальных инвестиций.

Это очень злободневная проблема, к которой Демпартия «Ак жол» неоднократно обращалась в парламентской работе с 2013 года. А в нынешнем году, на фоне драматических событий в Экибастузе и Риддере, в депутатских запросах 21 декабря 2022 года (https://akzhol.kz/ru/initiated-bills/ak-zhol-trebuet-likvidirovat-nenuzhnh-posrednikov-mezhdu-nergeticheskimi-kompaniiami-i-potrebiteliami) и 18 января 2023 года (https://akzhol.kz/ru/initiated-bills/kazahstanc-pereplachivaiut-za-lektronergiiu-do-2-trln-tg-v-god-dempartiia-ak-zhol-trebuet-razobratsia-s-oligopoliej-v-sfere-nergetiki), мы обращали внимание госорганов, что программа «Тариф в обмен на инвестиции» без должного контроля вновь приведет к банальным хищениям и выводу средств, как уже было 10 лет назад.

В рамках летних поездок по стране я побывал на аварийной Риддерской ТЭЦ, ознакомился с ходом восстановительных мероприятий. Нужно признать, что Правительство предприняло колоссальные усилия, выделило все необходимые ресурсы. Местные органы организовали высокий темп, работы и материалы идут непрерывным потоком. Но общее состояние станции говорит о необходимости других решений помимо «отсрочки конца», причем в масштабах всей страны. Как сказали специалисты, ТЭЦ Риддера – «не самый худший» из более чем 50 подобных объектов. Возможные альтернативы – использование атомной энергетики и децентрализация тепловых систем/сетей (по европейскому примеру), но снова на первый план выходят вопросы безопасности. Однако затягивать с выбором дальше невозможно, и прошлый сезон это ясно показал. Поэтому решение Касым-Жомарта Кемелевича о проведении референдума по строительству АЭС более чем своевременно.

Также показательно то, как Президент обозначил задачу развития энергетического машиностроения: «Расширение объектов генерации – основа для трансферта технологий и локализации производства в энергетическом машиностроении…» Эту проблему на фоне кризиса в энергетике фракция «Ак жол» подняла в депутатском запросе 14 июня текущего года (https://akzhol.kz/ru/initiated-bills/mashinostroenie-to-ne-tolko-avtomobili-na-fone-kommunalnh-katastrof-neobhodima-organizaciia-nergeticheskogo-mashinostroeniia), в ответе на который Правительство сообщило, будто «энергетическое машиностроение в стране представлено в основном производством двигателей и турбин». Но почему-то самим отечественным машиностроителям ничего не известно о таком производстве (https://t.me/peruash/9476).

Не знаю, кто предоставил недостоверную информацию Правительству (скорее всего, профильное министерство), но с Администрацией Президента этот номер не прошел. Энергетического машиностроения как производства в Казахстане сегодня не существует, есть мощности по ремонту и обслуживанию такого оборудования. Для перехода от обслуживания к серийному выпуску нужны трансферт технологий и локализация производства, о чем сказал Касым-Жомарт Токаев, обоснованно отделив энергетическое машиностроение от электротехнического (производство аккумуляторов).

Могу лишь добавить, что сразу после нашего запроса некоторые машиностроительные предприятия выразили готовность наладить выпуск энергетического оборудования при соответствую­щих мерах поддержки, прежде всего закупа выпускаемой продукции, что также нашло отражение в поручениях Главы государства. Но неужели, для того чтобы заняться делом, а не отписками, чиновникам нужно дожидаться очередного Послания Президента?

Как существенный момент диверсификации экономики следует отметить поручение о производстве автокомпонентов. Идущая в обществе дискуссия о «прикручивании колес» и утильсборе справедливо подталкивает казахстанские автосборочные заводы переходить к мелкоузловой сборке (CKD), в рамках которой производство комплектующих должно поэтапно также передаваться отечественным подрядчикам.

В июле-августе этого года депутаты Демпартии «Ак жол» посетили заводы Hyundai (Алматы, https://t.me/peruash/9483) и AllurAuto (Костанай, https://t.me/peruash/9654), где обсудили дальнейшие перспективы увеличения казахстанского содержания. В обоих случаях отечественным инвес­торам удалось убедить зарубежных партнеров в необходимости углуб­ления локализации. Есть общее понимание необходимости 50-процентного местного содержания уже в следующем году; алматинцы готовы выйти и на 100% к 2030 году.

Другим вариантом представляется введение нормы о применении государст­венных преференций только к моделям, собираемым по CKD. Буквально на днях на встрече с руководством вновь созданного Казахстанского автомобильного союза договорились проработать эти вопросы (включая утильсбор) и подготовить предложения в Закон «О промышленной политике» в части требований соглашений о промышленной сборке.

Таким образом, поручение Касым-Жомарта Кемелевича придает политическую силу очередному этапу развития автомобилестроения, не позволяет отрасли застаиваться и толкает вперед. Ожидаемым результатом такого перехода должно стать вовлечение уже не отдельных гигантов, а десятков новых МСБ-предприятий в автомобильный бизнес, освоение новых технологий и видов продукции, соз­дание тысяч квалифицированных (!) рабочих мест с достойной зарплатой и расширенное перераспределение отраслевого дохода.

Из наиболее резонансных тем Пос­лания нужно отметить взвешенную и комплексную позицию Президента по дефициту воды. В августе депутаты Демпартии «Ак жол» встречались с фермерами Жамбылской области прямо на выгоревших посевах (https://t.me/peruash/9567). Дехкане ставили все те вопросы, которые отражены в Пос­лании: некомпетентность «Казводхоза» в прогнозировании и планировании водного баланса, провалы в переговорах с соседями, огромные потери из-за слабой инфраструктуры водоотведения, отсутст­вие гидрогеологии и водохранилищ, заброшенность прежних артезианских скважин, нехватка кадров…

Аналогичные проблемы поднимали на встречах фермеры Алматинской, Павлодарской, Акмолинской областей и других регионов (https://t.me/peruash/9701 ). В принципе, тему регулирования водозабора из транс­граничных рек наша фракция ставила в депутатских запросах с 2012 года, еще ранее мы ставили ее на встречах в ЦК Компартии Китая. Но глобальные тенденции очевидны, и помимо договоренностей с соседними государствами необходимо оптимизировать внутреннее использование водных ресурсов, что и подчеркнул Президент.

Напомню, что в ряде соседних стран (Иран, Афганистан) местные народы еще в древности из-за глобальной засухи были вынуждены перейти на подземные оросительные каналы (кяризы). И сейчас природа шлет похожие испытания человечеству. Поэтому поручения Касым-Жомарта Токаева о рачительном отношении к воде нужно воспринимать со всей ответственностью. От этого зависят и наше экономическое будущее как крупного производителя сельхозкультур, и продовольственная безопасность, и само выживание регионов.

Еще одна сфера, которая должна была стать драйвером экономики, но вместо этого тормозит развитие, а миллионы казахстанцев испытывают на себе ее многолетние провалы, – транспортно-логистическая. Президент обозначил стратегические узлы и направления железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного транзитного потенциала, поручил разработать соответствующую тарифную и регуляторную политику, привлекать частные инвестиции. А на почту депутатов в это же время идут потоки обращений предпринимателей о проблемах с нехваткой вагонов, попытках КТЖ выдавить частных перевозчиков, пробках на таможенных автомобильных переходах с КНР для заезда за грузами, ущемлении отечественных автотранспортных компаний при выдаче разрешений на доставку грузов в другие страны и так далее.

Отдельная песня – безответственность и запредельные цены на авиаперелеты: «лоукостер», который должен был стать доступной альтернативой дорогим перелетам «Эйр Астаны» (и на этом основании монополизировал региональные маршруты), по ценам дог­нал национального перевозчика (но не его уровень сервиса) и, как выясняется, работает с ним «на один карман». Все это – скрытая монополизация, которая приводит к удорожанию логистики и дроблению нацио­нальной экономики на отдельные регионы и рынки. Но ведь интересы своих граждан и соединение огромной территории в единое целое – не менее важная задача.

А значение Казахстана как транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай дискредитируют провалы дорожного строительства: так, на трассе Алматы – Тараз, в районе Кордая, третий год более 20 километров транзитные фуры и местные авто объезжают незаконченный участок просто по степи. Какая там скорость, сервис и альтернатива морскому пути?! И ведь это только один пример по международному коридору. Ничем не лучше «магистраль» Талдыкорган – Усть-Каменогорск или Усть-Каменогорск – Риддер. Эти и другие подобные участки проезжал летом при посещении регионов и сужу об их состоянии на собственном опыте.

Поэтому не просто приветствую, но и лично подтверждаю оценку Касым-Жомарта Кемелевича о дорожном строи­тельстве как «не выдерживающем критики», высококоррупционном и даже «больном» секторе. Президент заверил, что все недобросовестные компании будут привлечены к ответственности. Это важно и нужно.

В развитие этой темы фракция «Ак жол» неоднократно предлагала Мин­индустрии работать над сокращением стоимости дорожного строительства, использованием альтернативных материалов. Мы провели ряд широких обсуждений с участием госорганов, «Казавтожол» и самих дорожников, где выяснилось, что подобные разработки хорошо известны, проложены экспериментальные участки, утверж­дены нормативные документы (https://akzhol.kz/ru/blog/v-partii-ak-zhol-obsudili-problem-avtodorozhnoj-otrasli). Но ответственные органы по непонятным причинам упорно сопротивляются их массовому применению и удешевлению затрат. Надеемся, что решение Главы государства о создании профильного Министерства транспорта сдвинет этот вопрос с мертвой точки.

Президент затронул и проблематику среднего бизнеса, справедливо указав на его ущемленное положение. Все существующие льготы и преференции в налогообложении (ставки, возврат НДС и другие), инвестиционной политике, госзакупках, регулировании сегодня предназначены для малых либо крупных предприятий. На практике чиновники «разорвали» применяемую во всем мире экономическую категорию «малый и средний бизнес» на два раздельных сегмента, отказывая среднему бизнесу в поддержке. Пример навскидку – мораторий на проверки уже несколько лет объявляется только для малого и микробизнеса, но не распространяется на средних предпринимателей и так далее. Результат – отмеченное в Послании стремление предприятий «дробиться, чтобы остаться в удобном сегменте малого бизнеса».

Но в реальности это продиктовано не столько «эгоизмом» предпринимателей, сколько отсутствием стимулов по выращиванию бизнеса из малого в средний и из среднего – в крупные предприятия. Сегодня напротив все сделано для того, чтобы бизнесу было невыгодно расти, инвестировать в основные средства, наращивать обороты, штаты и капитал.

Между тем ни один гигант по эффективности и воздействию на структуру экономики не заменит массы средних предприятий. Именно средний бизнес является опорой перерабатывающей промышленности, и именно он все десятилетия остается в «пасынках» у государства.

Фракция «Ак жол» в своих запросах и предложениях по законодательству регулярно выступает за единую экономическую политику в отношении МСБ, включая средний бизнес. Тогда у растущих компаний не будет необходимости дробиться и сдерживать инвестиции в основные средства, они получат импульс для роста. Мы неоднократно на предыдущем этапе предлагали Правительству разработать единую программу развития малого и среднего бизнеса, но стучались в глухую стену (вспомнить, например, запрос от 31 мая 2017 года https://akzhol.kz/ru/initiated-bills/migrated_4259).

Рекомендуем тем бюрократам в аппарате Правительства, кто готовил отписки на такие инициативы депутатов, внимательно прочитать следую­щие строки из нынешнего Послания Главы государства: «…Внести изменения в законодательство, стимулирующие укрупнение субъектов малого предпринимательства. В стране не так много успешных средних предприятий… Их нужно поддерживать… Следует объединить программы «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей» в комплексную программу поддержки малого и среднего предпринимательства».

Из оптимистичных, но одновременно болезненных тем – поручение Касым-Жомарта Кемелевича декриминализировать экономические преступления, с которыми, как он корректно выразился, «государственные органы допускают… определенные перегибы».

Это крайне важная для делового климата проблема, так как отнесение экономических нарушений к уголовным позволяет использовать арест для оказания как психологического, так и физического давления на предпринимателя. Буквально неделю назад принимал группу адвокатов по таким делам – есть сигналы, что возможность уголовных дел по-прежнему используется для вымогательств и рейдерских захватов успешного бизнеса (https://akzhol.kz/ru/blog/lider-dempartii-ak-zhol-prinial-gruppu-advokatov-zashtishtaiushtih-interes-predprinimatelej). Причем при отсутствии реальных аргументов используется обвинение в «создании ОПГ», где «признаками» служит распределение должностных обязанностей штатных сотрудников предприятия (кстати, в УК России с 2020 года введено дополнение, что должностные обязанности работников официального предприятия не могут служить признаками ОПГ).

В Послании Глава государства дал указание «внедрить справедливый механизм определения пределов норм привлечения к уголовной ответственности» по налоговым преступлениям. Полагаю, что аналогичный принцип можно применить и для других сфер отношений бизнеса с государством – например, при нарушениях порядка получения субсидий (по этим основаниям сейчас уголовные дела возбуждаются чуть ли не ежедневно). Например, если предпринимателю вменяют нарушения при уплате налогов, получении субсидий, иных льгот на сумму в десятки раз меньше произведенных им инвестиций в основные средства бизнеса, то такие уголовные дела нужно сразу закрывать ввиду очевидной экономической неграмотности обвинения. Зачем инвес­тору «воровать» 100–200 млн тенге, если он в этот же проект вложил два-три и больше миллиардов? Это же абсурд. Но пока именно такие обвинения порой и предъявляются бизнесу.

Предложение Президента Касым-Жомарта Токаева опирается на здравый смысл и понимание справедливости не только как нравственной, но и как экономической категории.

Что касается инициатив Послания по финансовому рынку – именно они дают мне основание говорить о реальном переходе экономической модели Токаева к производственной парадигме и уходе от прежней пробанковской концепции.

«Отечественные банки мало участвуют в развитии экономики. …На фоне снижения кредитования реального сектора фокус деятельности банков сместился на предоставление потребительских займов. Это привело к нарастанию рисков для финансовой системы… Требуется кардинально решить проблему недостаточного корпоративного кредитования. Экономике нужны деньги.

…Сверхдоходность – не результат эффективной работы банков, а в основном следствие высокой базовой ставки… Правительству и Парламенту следует рассмотреть возможность более справедливого перераспределения этой прибыли с учетом интересов государства.

Актуален и вопрос с огромными доходами финорганизаций от размещения ликвидности в государственных ценных бумагах… В этом нет логики и государственного подхода…

Еще одна проблема банковской сферы – высокая концентрация. При этом… финансированием экономических проектов занимаются лишь несколько банков».

За всю историю независимости никогда еще банковский сектор не подвергался такой разгромной критике из уст Главы государства. И то, что Президент вынужден лично давать такие оценки, показывает не только его владение ситуацией, но и говорит о провале госрегулирования сектора со стороны Нацбанка и Агентства по развитию финансового рынка. Во всяком случае, я расцениваю прозвучавшие в Послании факты именно так.

Об опасном перекосе банковских портфелей в сторону потребительского кредитования за счет сокращения кредитов бизнесу Демпартия «Ак жол» сообщает в своих выступлениях последние несколько лет. Это означает, что люди больше потребляют, но при этом сокращается финансирование отечественного производства. Соглас­но экономическим законам, денежная масса должна соответствовать товарной. И если происходит подобный перекос, то он приводит к инфляции и импортозависимости: на кредиты, которые выдают банки, мы оплачиваем зарубежных товаропроизводителей, вместо того чтобы поддержать своих.

Еще один момент, на который обратил внимание Президент, – доходы, получае­мые банками по нотам Нацбанка. За счет высокой базовой ставки НБ банкам стало выгоднее не кредитовать экономику, а держать средства в ГЦБ. Нацбанк для снижения инфляции через выпуск нот изымает деньги банков по высокой ставке, доходность от которой они пускают на то же потребительское кредитование, то есть на раскрутку той же инфляции. Замкнутый круг, в который нашу страну завела близорукая политика регулятора, а возможно, и просто следование интересам банков.

Токаев предлагает разорвать этот круг, открыть приток денег в экономику и бизнес. Но важно заметить, что он не предлагает «запретить» потребительское кредитование или выпуск нот НБ. Для выравнивания политики кредитования Президент предлагает найти решение в рамках пруденциальных норм, то есть через регулирование требований к финансовым параметрам.

Что касается нот Нацбанка, то Касым-Жомарт Кемелевич не случайно поставил вопрос о налогообложении сверхдоходов финорганизаций, получаемых от ГЦБ. Это хотя и аккуратные, но во многом революционные шаги, причем в интересах производительной экономики, государства и общества. Долгие годы банки и их доходы были неприкасаемой сферой, вся экономика, каждое предприятие и каждая семья прямо или опосредованно платят им ренту за кредиты, за ипотеку, за товары, в цене которых тоже сидят проценты по кредитам. В условиях кризисов государство спасало преж­де всего банки за счет всей остальной страны и позволяло полученные из бюджета деньги считать «честно заработанными» и выплачивать миллиарды акционерам.

При этом банковское поле было «зачищено» от посторонних, никто не мог составить конкуренцию тем, «кому положено». Не случайно Глава государства заострил внимание на высокой концентрации в банковской системе и поручил «разбавить» ее тремя иност­ранными участниками.

Напомню, что 19 января текущего года фракция «Ак жол» направила запрос Правительству с требованием разработать программу либерализации экономики, включающую принудительное дробление ведущих банков (https://akzhol.kz/ru/initiated-bills/dempartiia-ak-zhol-predlozhila-razrabotat-kompleksnuiu-programmu-liberalizacii-konomiki-vkliuchaia-prinuditelnoe-droblenie-krupnejshih-bankov).

Президент Касым-Жомарт Токаев выдвинул другие, более сдержанные и, наверное, более реалистичные поручения. Но их значение равносильно развороту всей экономической политики – от следования интересам группы избранных к государственным и национальным интересам. И интересам самой банковской системы тоже, только более здоровой, адекватной своим задачам и конкурентной.

Если бы в этом обзоре я обошел налоговые вопросы, боюсь, меня бы не поняли ни единомышленники, ни оппоненты. Как известно, дифференциация ставок налогов, о которой Демпартия «Ак жол» спорила с Правительством последние 12 лет, сегодня уже стала президентским поручением и в ближайшее время войдет в новый Налоговый кодекс. Но в нынешнем Послании Касым-Жомарт Кемелевич усилил свое предыдущее поручение, привязав распределение налоговой нагрузки к повышению сложности производства. Тем самым государство позволит зарабатывать больше тем, кто будет вкладываться в технологии и глубокие переделы, и этот стимул сильнее любых лозунгов.

Не менее важна инициатива Главы государства в части налогового администрирования: на 20% уменьшить количество налогов и обязательных платежей, и (!) – «там, где нет значимой фискальной отдачи, следует исключить их полностью».

Понятно, что в Послании речь идет о видах налогов, но, проецируя этот подход на бизнес, почему бы не сопоставить трудовые, временные, финансовые затраты МСБ на внедрение различных новшеств налоговиков и их отдачу для бюджета?

С моей точки зрения, задача малого и среднего бизнеса не есть формирование бюджета. Задача МСБ прежде всего социальная – разгрузить социальные расходы государства на безработных и малообеспеченных, обеспечить работой и зарплатой людей, чтобы они вносили свой вклад в экономику и участ­вовали в перераспределении национального дохода.

Вторая задача МСБ – апробирование на практике инновационных, высо­корис­ковых решений, так как в случае неудачи небольшие размеры предприя­тия минимизируют возможные издерж­ки. А в случае успеха МСБ может масштабировать удачный проект и вырасти в более крупное предприятие.

Поэтому для этого сектора экономики налогообложение – задача даже не номер два, а номер три.

И титанические усилия Минфина, Нацбанка и прочих – обложить данью каждую копейку, каждую транзакцию, причем через выкручивание рук и увеличение затрат бизнеса – с одной стороны, не дадут должной отдачи для бюджета, а с другой – затрудняют для МСБ выполнение его основных функций.

Задача по наполнению бюджета в основном должна выполняться (и выполняется) крупным бизнесом. Более того, тут есть незадействованные резервы, особенно что касается банковского сектора, как и отметил Президент.

Другая тема – отдача от добывающих компаний. Этим гигантам бюджет возвращает НДС за экспорт нефти, газа, металлов, угля, что формирует сверх­нормативную прибыль. Вот над чем нужно поработать фискалам, а не ловить копеечные переводы соотечест­венников. Даже если МСБ заработает лишние 100 тыс. тенге, он не выведет их в офшоры, не купит на них самолет или дворец в Лондоне. Эти деньги останутся в Казахстане и позволят улучшить жизнь людей, как и ставит задачу Глава государства в данном Послании – это мои размышления, вытекающие из его фразы.

Но что-то подсказывает, что Президент Касым-Жомарт Токаев пока поделился далеко не всеми своими планами о национальной экономике, а многое оставил, как говорится, «на вырост» и на самостоятельную работу Правительства и Парламента.

Ну и в завершение – пара важных моментов по части реализации этих и других инициатив Касым-Жомарта Токаева. Глава государства поручил дать свободу действий и личную ответственность членам Правительства, освободив их от опеки Администрации Президента.

Это не только доверие, но и испытание на прочность. К сожалению, нередко видим вроде бы грамотных министров, которые в ответственный момент осторожничают обозначить свою позицию, дожидаются неких ЦУ (ценных указаний). Поэтому поручение Президента «отвязать» работу Правительства от инструкций АП должно дать необходимые импульс и динамику работе.

Фракция «Ак жол» приветствует это решение как системный шаг в сторону демократии и личной ответственности чиновников.

Второй вопрос – отчетность исполнения Посланий.

Оценки и поручения Главы государства прозвучали на всю страну, кого-то обнадежили, кого-то расстроили, кому-то дали ориентир. Но ведь хорошее Послание было и в прошлом году, да и в другие годы многое говорилось правильно. Но что из порученного исполнено, а что нет? Почему задачи ставятся открыто на всю страну, а то, как они исполняются, знают только чиновники?

Поэтому важным элементом каждого нового Послания должна стать отчетность Правительства об исполнении предыдущего документа. В связи с этим возвращаюсь к многолетним требованиям Демпартии «Ак жол». Мы считаем, что Правительство должно проходить в Парламенте не только утверждение бюджета и отчет о его исполнении. Бюджет – финансовый документ, основным критерием которого служит освоение средств.

Но Парламент и Правительство не столько бухгалтерские организации, сколько политические. Поэтому Парламент должен утверждать не только бюджет, но и программу действий Правительства, разрабатываемую в исполнение Послания Президента. А по итогам – утверждать (или нет) отчет Кабмина о выполнении Послания Президента и программы Правительства.

Было бы правильно ввести прак­тику публикации отчетов Правительства об исполнении Посланий: что из порученного сделано, что не сделано. Тогда общество и Парламент не только обсуж­дали бы новые поручения, но могли бы их сопоставлять с предыдущими, оценивать направление и темпы перемен, отслеживать преемственность и поступательность проводимой политики.

Уверен, что такая практика не только усилила бы эффективность самих Пос­ланий, но стала бы важным фактором доверия общества к своему государству.

