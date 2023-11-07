Четкий вектор Статьи 7 ноября 2023 г. 7:00 0 Эдуард Полетаев, президент ОФ «Мир Евразии» Элементы выборности акимов в Казахстане внедряются с 2001 года. Законодательное же решение на сей счет было принято еще в 1998-м, когда в Конституцию внесли изменения и дополнения. Очередной шаг к формированию системы местного самоуправления в Казахстане сделан. В 2021 году состоялись первые выборы акимов сел и сельских округов, а теперь прошли первые выборы акимов районов и городов областного значения. Они дают шансы для граждан напрямую влиять на развитие своего места жительства. С обретением независимости в Казахстане претерпели изменения все общественные институты, включая институт местного управления. Впервые жители выбирали своих акимов напрямую, то есть без посредников в лице депутатов маслихатов, как раньше. Эти процессы в очередной раз доказали: конституционные реформы носят прямой демократический характер. С 2024 года такие выборы приобретут общестрановой характер. Сельские жители становятся причастными к серьезным электоральным процессам. Подобное расширение института прямых выборов демонстрирует четкий вектор на демократизацию страны. Привлечение граждан в выборные процессы автоматически будет повышать электоральную культуру. Возможно, первый опыт может где-то сопровождаться аполитичностью граждан и использованием местной властью административных ресурсов. Но каждая новая волна прямых выборов будет работать на прозрачность и повышение гражданской активности. #выборы #регионы #акимы