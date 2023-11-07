Очередной шаг к формированию системы местного самоуп­равления в Казахстане сделан. В 2021 году состоялись первые выборы акимов сел и сельских округов, а теперь прошли первые выборы акимов районов и городов областного значения. Они дают шансы для граждан напрямую влиять на развитие своего места жительства.

С обретением независимости в Казахстане претерпели изменения все общественные институты, включая институт местного управления. Впервые жители выбирали своих акимов напрямую, то есть без посредников в лице депутатов маслихатов, как раньше. Эти процессы в очередной раз доказали: конституционные реформы носят прямой демократический характер.

С 2024 года такие выборы приобретут общестрановой характер. Сельские жители становятся причастными к серьезным электоральным процессам. Подобное расширение института прямых выборов демонстрирует четкий вектор на демократизацию страны.

Привлечение граждан в выборные процессы автомати­чески будет повышать электоральную культуру. Возможно, первый опыт может где-то сопровождаться аполитичностью граждан и использованием местной властью административных ресурсов.

Но каждая новая волна прямых выборов будет работать на прозрачность и повышение граж­данской активности.