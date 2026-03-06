Четвероногий напарник

Лаура Казихан

Служебная собака – это не просто помощник полицейского, а верный боевой товарищ

Ежегодно кинологи вместе с собаками участвуют в сотнях проверок и обысков, выявляя запрещенные вещества, оружие и другие опасные предметы. И хотя ключевую роль в них играют люди, без животных эта работа была бы невозможна. Именно собаки, обученные распознавать запахи и действовать по сигналу, делают поиск быстрым и точным. Один из примеров такой службы – работа кинолога Нурсултана Каденова и его овчарки Чарли.

Когда Нурсултан заходит на территорию вольеров, его четвероногий напарник – бельгийская овчарка Чарли – уже слышит шаги. Он прыгает на месте и заливается лаем, словно говорит: «Я ждал тебя. Давай быстрее». В этот момент становится понятно, что между человеком и собакой существует особая связь, которую трудно объяснить словами.

Чарли внимательно следит за каждым движением хозяина, реагирует на его взгляд, тон голоса, жесты. Он знает, что от него ждут точности и внимания, и готов действовать с полной отдачей. Такой контакт формируется постепенно через ежедневные тренировки, заботливый уход и совместную работу.

– Чарли всего год, по меркам служебной практики он еще совсем молодой. Но уже неплохо освоил нужные команды. Собака энергична, внимательна и активна, что делает обучение эффективным, – рассказывает Нурсултан.

Обычно собак на службу в полицию доставляют из кинологического центра Алматы, где разводят животных и сразу готовят их к поисковой работе. С Чарли же было все по-другому: Нурсултан купил его по объявлению год назад, после того как ушел с пограничной службы по окончании контракта. Овчарка быстро освоилась и проявила способности, необходимые для службы в полиции.

Нурсултан работает кинологом уже шесть лет: пять он служил на границе и год – в полиции. По его признанию, профессию он выбрал из-за любви к животным. Первый диплом ветеринара получил по той же причине. Сейчас эти знания помогают ему следить за здоровьем собак, правильно кормить их и предотвращать травмы во время работы. А опыт кинолога позволяет тренировать животных, готовить их к служебной деятельности и выездам на реальные задания.

Каждый день у этой служебной пары начинается с привычного ритуала: Нурсултан заходит в вольер, проверяет состоя­ние Чарли, осматривает шерсть и лапы, вычесывает его. Кобель радостно виляет хвостом и все время норовит лизнуть хозяина в лицо, демонстрируя привязанность. Нурсултан одобрительно гладит его загривок, показывая, что и он рад их встрече.

– В кинологической службе должны работать энергичные, гиперактивные собаки. Они выносливы, не устают в работе и сохраняют концентрацию даже при длительном поиске. Каждая собака индивидуальна, но без внутренней мотивации и активности в этой службе невозможно добиться результата. Чарли оказался легко обучаемым, – объясняет Нурсултан.

Овчарка обучена обнаружению наркотических средств. Но, прежде чем выйти на первые выезды, животное прошло длительную подготовку.

– Обучение начинается с формирования контакта и мотивации. Первые занятия мы проводили дома в игровой форме: работали с мячиком, потом усложняли задачу, и Чарли искал предмет уже по запаху. Так постепенно формировался интерес к поиску и закреплялась нужная реакция. Игры с мячиком и прятки – это не развлечение, а основа профессиональной подготовки, – разъясняет кинолог.

Тренировки с собакой проходят ежедневно. Утром на дрессировочной площадке отрабатываются команды и базовые навыки, при этом собаке важно давать возможность размяться и побегать. Затем наступает этап адаптации к снаряжению – ошейнику, наморднику, шлейке. Для молодой собаки это дополнительная нагрузка, но постепенно она привыкает работать в полном обмундировании.

После закреп­ления базовых команд начинается работа с профессиональными имитаторами запрещенных веществ: героина, гашиша, мефедрона. Многие думают, что собак учат находить наркотики, давая им реальные вещества, но это не так. Животных знакомят только со специфическими запахами с помощью безопасных имитаторов. Для этого ткань или предмет пропитывают запахом, и собака учится распознавать его и сигнализировать о находке. Чарли быстро усвоил задачу и на первых выездах показал точность и внимание. Нурсултан добавляет, что важно понимать, что даже обученная собака полностью зависит от кинолога, и именно он управляет поис­ком и подтверждает сигнал о находке.

Один из таких выездов особенно запомнился молодому инспектору. Сотрудники полиции вместе с кинологом проверяли гаражный кооператив. Чарли внимательно обследовал помещение, уверенно двигался между стеллажами и вдруг замер у полки. После его сигнала полицейские обнаружили свертки с синтетическими наркотиками. Благодаря работе собаки удалось изъять крупную партию веществ общей массой около 500 граммов, это более 3 тыс. разовых доз, незаконный оборот которых был предотвращен.

Сегодня на счету Чарли уже несколько успешных операций. Он работает в разных условиях: в помещениях, подвалах, на улице, а однажды даже пришлось спускаться в погреб. Не раз приходилось обыскивать салоны машин, и каждый раз собака точно указывает на запрещенные вещества.

Несмотря на такой острый нюх, Чарли не сможет искать людей или взрывчатку, потому что его этому просто не обучали. В кинологической службе каждый питомец натаскивается на определенное направление, и навыки одного вида поис­ка не переносятся на другой.

В целом служебная собака работает около семи лет, но живет гораздо дольше. После завершения службы Чарли останется с Нурсултаном, рядом с человеком, который его воспитал и которому он доверяет. Для кинолога и собаки это не просто работа, они – настоящая команда, где каждый полагается на другого.

