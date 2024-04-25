Четыре бронзовые медали из Гонконга

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В последний день состязаний прошли командные соревнования. Сборная Казахстана дошла до полуфинала, где встретилась с родоначальниками этого вида единоборств – японцами и уступила им. Тем не менее наши дзюдоисты­ получили право бороться за «бронзу» и победили национальную команду Туркменистана со счетом 4:2.

Отметим, что основные соревнования Казахстан завершил лишь с тремя бронзовыми наградами. Третьи места на первенстве завоевали Галия Тынбаева (в весовой категории до 48 кг), Эсмигуль Куюлова (до 63 кг), Жанарыс Рахмет­кали (до 66 кг).

Напомним, что в Астане с 10 по 12 мая пройдет мировой рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam, где будут разыграны лицензионные баллы для участия в летних Олимпийских играх в Париже. Первенство состоится во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова.

– Наша страна второй раз будет принимать турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam. Меж­дународная федерация дзюдо высоко оценила организацию соревнований в 2023-м. А в этом году, можно сказать, груз ответственности увеличился вдвое, потому что последний этап турнира Большого шлема накануне летних Олимпийских игр пройдет именно у нас. Спортсмены наберут рейтинговые очки, и станет известно, кто получит лицензию в Париж-2024. Мы делаем все возможное, чтобы провести эти соревнования на высшем уровне. Также мы очень верим в наших спортсменов. Приглашаем наших соо­течественников посетить соревнования и поддержать национальную сборную, – отметил генеральный секретарь Федерации дзюдо Казах­стана Асхат Житкеев.

По итогам этого соревнования очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призерами. В частности, за первое место будет начислено 1 000 очков, за второе – 700 и за третье – 500.